Hercai Amore e vendetta, la puntata del 28 ottobre: trama, cast e curiosità

Venerdì 28 ottobre, su Real Time, è visibile una nuova puntata di Hercai Amore e Vendetta. La programmazione tv della seconda stagione della soap opera turca prosegue in prima serata, dalle 21:20 circa.

Hercai Amore e Vendetta 28 ottobre, regista e dove è girata

Hercai Amore e Vendetta è una produzione originale della società Mia Yapim. La serie appartiene al genere drammatico. La trama è ispirata all’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel. Il produttore è Banu Akdeniz, mentre i registi sono Cem Karci, Benal Tairi, Baris Yos ed Ali Ilhan. La sceneggiatura è scritta da Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezcan, Pelin Gulcan e Sema Ali Erol. Le riprese si sono svolte in Turchia, nella città di Mardin.

Hercai Amore e Vendetta 28 ottobre, la trama

Durante Hercai Amore e Vendetta del 28 ottobre, Nasuh parla con Gul. La bambina, dialogando con il nonno, confessa di essere molto triste a causa delle parole che le ha detto Yaren. Quest’ultima ha detto a Gul che Reyyan non le vuole veramente bene e che, per questo motivo, ha abbandonato tutti e non tornerà mai più a casa.

Nasuh, non appena lo viene a sapere, va su tutte le furie. In preda alla rabbia, raggiunge Yaren e la minaccia. In seguito, Yaren ha un duro faccia a faccia con Azat e l’uomo la mette in guardia: la prossima volta che farà qualcosa di sbagliato, lui rivelerà a tutti il suo segreto.

Spoiler finale

Intanto, nel corso di Hercai Amore e Vendetta di oggi, il rapporto fra Miran e Reyyan va a gonfie vele. La protagonista, però, desidera parlare con il padre, per farsi raccontare la verità in merito a ciò che è effettivamente successo fra lui e la mamma di Miran. Quest’ultimo, a sua volta, trama qualcosa di nascosto dalla moglie.

Nel frattempo, Zehra, dopo vari tentennamenti, sceglie di farsi coraggio e sottoporsi ad un test di gravidanza. Tuttavia, è scettica nel comunicare il risultato. Infine, l’avvocato raggiunge il ranch dei Sadoglu: ha per loro una notizia molto importante.

Hercai Amore e Vendetta 28 ottobre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Hercai Amore e Vendetta, soap opera turca in onda su Real Time a partire dalle ore 21:20 di oggi e visibile in diretta streaming e on demand su Discovery+.