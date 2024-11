Stucky puntata Tiramisù su Rai 2: trama, cast e curiosità

Mercoledì 6 novembre, su Rai 2, è in onda la puntata intitolata Tiramisù di Stucky. La serie tv, appartenente al genere poliziesco, è visibile dalle 21:20 circa, prendendo il via subito dopo la fine dello spazio di approfondimento TG2 Post.

Stucky Tiramisù, regista e dove è girata

Stucky è una produzione originale di Rai Fiction, che ha realizzato la produzione in collaborazione con la società Rosamont. La trama, liberamente ispirata ai romanzi di Fulvio Ervas, ha come protagonista Stucky, interpretato da Giuseppe Battiston.

Appartenente al genere poliziesco, la prima e fino ad ora unica stagione del titolo è composta da sei episodi. Ognuno di essi ha una durata di circa un’ora. Rai 2, salvo modifiche improvvise di programmazione, ne propone una alla settimana, nel prime time del mercoledì.

La sceneggiatura è firmata da Valerio Attanasio, Matteo Visconti e Marco Pettenello. La regia, invece, è curata dal già citato Valerio Attanasio. Le riprese si sono svolte interamente in Italia, fra le città Roma e Treviso.

L’esordio di sette giorni fa ha ottenuto ottimi ascolti. La fiction, infatti, ha convinto 1,5 milioni di telespettatori, per una share dell’8%. Un dato di gran lunga più alto rispetto a quello che solitamente ottiene la rete.

Stucky Tiramisù, la trama

Nel corso dell’episodio odierno, intitolato Tiramisù, il protagonista è chiamato ad indagare su un caso complesso e che attira le attenzioni della città. La vittima, infatti, è Giorgio Sartor, ovvero un imprenditore dolciario molto noto in città. L’uomo, in particolare, sembra aver perso la vita durante un incidente avvenuto in una sessione di caccia.

Spoiler finale

Nella puntata di Stucky proposta oggi, mercoledì 6 novembre, il protagonista con il resto della squadra inizia le indagini. Il detective, infatti, è convinto si tratti di un omicidio e decide di proporre un focus sulla vita privata di Sartor. Ben presto, i principali sospetti sono rivolti su sua moglie Kristina e sul suo ex marito Petrov. La verità, però, è ben diversa: Stucky, infatti, intuisce che è in corso un tentativo di depistaggio.

Stucky Tiramisù, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie Stucky, la cui prima stagione procede mercoledì 6 novembre, dalle 21:20 su Rai 2 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.