Born of the Spotlight su Netflix dal 7 novembre: trama, cast e curiosità

Giovedì 7 novembre, su Netflix, è rilasciata alla visione la serie tv Born of the Spotlight. Originaria di Taiwan, nel nostro paese è visibile a partire dalle ore 09:00.

Born of the Spotlight, regista e dove è girata

La produzione seriale appartiene al genere drammatico. Realizzata dalla Third Man Entertainment, è rilasciata, in contemporanea, sia in Italia che negli altri paesi del mondo in cui il servizio di intrattenimento streaming è attivo.

Il produttore esecutivo della serie è Ding Chang Yu. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura, invece, sono Yen Yi Wen e Kitten Huang. La persona dietro la macchina da presa di tutti gli episodi della fiction è il già citato Yen Yi Wen.

Le riprese sono durate qualche settimane e si sono concentrate soprattutto nei pressi di Taipei, capitale di Taiwan. La prima e fino ad ora unica stagione, presentata in anteprima durante il Busan International Film Festival, è composta da dodici appuntamenti. Netflix, come da tradizione, li rilascia tutti insieme, nella mattinata di oggi, giovedì 7 novembre.

Born of the Spotlight, la trama

Al centro di Born of the Spotlight ci sono le protagoniste Hsueh Ya Chih e Chou Fan. Le due, entrambe colleghe, si conoscono da tempo ed hanno sviluppato un forte rapporto di amicizia, al punto da essere quasi sorelle.

Chou ha una carriera di grande successo: molto popolare in patria, ha recitato in film molto famosi, che le hanno permesso di ottenere vari premi e riconoscimenti. Hsueh, invece, stanca di apparire costantemente il pubblico, decide, con coraggio, di cambiare vita.

Spoiler finale

In Born of the Spotlight, il personaggio principale, forte dell’appoggio del marito Tzu Chi, abbandona il mondo della recitazione e diventa una manager. In tale ruolo, inizia ad assistere a numerose artiste. Tuttavia, il suo cambio di lavoro influenza negativamente il rapporto con l’amica storica Chou, che fatica a comprendere la decisione dell’ex collega di non apparire più in video. La tensione fra le due aumenta sempre di più, fino ad arrivare allo scontro.

Born of the Spotlight, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie tv, rilasciata nel nostro paese a partire dalle ore 09:00 di oggi, giovedì 7 novembre, sulla piattaforma di intrattenimento streaming Netflix.