Endless Love, la puntata di giovedì 7 novembre: trama, cast e curiosità

Giovedì 7 novembre, su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento di Endless Love. La soap opera turca, grande successo di pubblico sia nel daytime che nel prime time, è visibile dalle 21:25 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Striscia la Notizia!.

Endless Love 7 novembre, regista e dove è girata

Endless Love, che in Turchia ha esordito con il titolo originale Kara Sevda nel 2015, è una produzione originale della società Ay Yapim. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

Da questa settimana, cambia la programmazione tv di Endless Love. Il titolo, per tutta la settimana, continua ad essere proposto nel daytime di Canale 5. Tuttavia, raddoppiano gli episodi in programma nel prime. La rete ammiraglia del Biscione, infatti, punta sulla soap non più solo il giovedì, ma anche il venerdì. In tal modo, sostituisce la fiction Storia di una famiglia perbene, la cui seconda stagione è terminata con l’ultima puntata sette giorni fa. Si tratta di un’investitura molto importante per la produzione, che domani si scontrerà contro la molto attesa finale di Tale e quale show.

Endless Love 7 novembre, la trama

Nel corso di Endless Love di oggi, giovedì 7 novembre, Hakan ha una notizia molto importante da comunicare a Zeynep. In particolare, l’uomo informa la donna che presto avrà la possibilità di accedere alle impronte digitali che sono state ritrovate sopra i bottoni.

La speranza di Hakan è tale evento possa rappresentare una svolta nell’identificazione dell’assassino. Inoltre, ha l’obiettivo di scoprire l’eventuale legame presente fra il killer ed Emir.

Spoiler finale

Intanto, durante l’episodio odierno di Endless Love, il protagonista Kemal sceglie di recarsi a casa dei genitori. Non si tratta, però, di una visita disinteressata. Il personaggio principale, una volta giunto nell’abitazione, si reca immediatamente all’interno della stanza di Zeynep. Una volta qui, si mette alla ricerca della camicetta da cui manca un bottone.

Endless Love 7 novembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Endless Love, soap opera la cui nuova puntata è trasmessa in prima visione, dalle ore 21:20 circa, su Canale 5 ed in diretta streaming ed on demand tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.