Hercai Amore e Vendetta, la puntata del 4 novembre: trama, cast e curiosità

Lunedì 4 novembre, dalle ore 21:20 circa, è in programma un nuovo appuntamento di Hercai Amore e Vendetta. La soap opera, originaria della Turchia, è in onda su Real Time, rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre.

Hercai Amore e Vendetta 4 novembre, regista e dove è girata

Hercai Amore e Vendetta è una produzione originale della società Mia Yapim. La serie appartiene al genere drammatico. La trama è ispirata all’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel. Il produttore è Banu Akdeniz, mentre i registi sono Cem Karci, Benal Tairi, Baris Yos ed Ali Ilhan. La sceneggiatura è scritta da Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezcan, Pelin Gulcan e Sema Ali Erol. Le riprese si sono svolte in Turchia, nella città di Mardin.

Hercai Amore e Vendetta 4 novembre, la trama

Nel corso della puntata odierna di Hercai Amore e Vendetta, il protagonista Miran è deluso. In particolare, l’uomo, dopo aver appreso la verità in merito alla nonna, si sente tradito. Lei, nel frattempo, parla con Azat. Nel dialogo con lui, minaccia di voler togliere la vita di Reyyan. L’unico modo che Azat ha per evitare l’omicidio della protagonista è quello di abbandonare la città e lavorare al servizio di Azize. Qualora non rispettasse i patti, farà sparire per sempre Reyyan.

Azize, in seguito, mette in atto il suo piano contro Reyyan. A tal proposito, decide di coinvolgere nella vicenda anche Gonul, alla quale chiede di attirare in aeroporto, con un inganno, Reyyan.

Soiler finale

Intanto, nell’appuntamento di oggi di Hercai Amore e Vendetta, la situazione è destinata a precipitare. Miran, arrabbiato per ciò che sta accadendo, decide di affrontare direttamente l’intera famiglia Sadoglu. L’uomo, poi, ha un duro diverbio con la moglie Reyyan. Il protagonista, in particolare, chiede alla sua amata di tagliare definitivamente i rapporti con i suoi cari, soprattutto con l’amato papà. Reyyan, tuttavia, non sembra intenzionata ad accettare le condizioni poste dal coniuge, ricordandogli quanto sia importante per lei il genitore. Infine, Elif deve cercare di far fronte ad alcune, importanti difficoltà.

Hercai Amore e Vendetta 4 novembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Hercai Amore e Vendetta, soap opera turca in onda su Real Time a partire dalle ore 21:20 di oggi e visibile in diretta streaming e on demand su Discovery+.