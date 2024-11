I Casi di Teresa Battaglia Ninfa dormiente, ultima puntata: trama, cast e curiosità

Lunedì 4 novembre, su Rai 1 è in onda la terza ed ultima puntata de I Casi di Teresa Battaglia Ninfa dormiente. La serie tv, appartenente al genere thriller, è visibile dalle ore 21:20 circa, subito dopo la fine di Affari Tuoi.

I Casi di Teresa Battaglia Ninfa dormiente ultima puntata, regista e dove è girata

Tratta dall’omonimo romanzo scritto da Ilaria Tuti, la serie è una produzione originale di Rai Fiction. Essa ha realizzato il prodotto in collaborazione con Publispei. Fondamentale, per la riuscita finale del lavoro, anche il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission.

Coloro che firmano il soggetto di serie sono Donatella Diamanti, Carlo Carlei, Mario Cristiani, Vittoria Benedetti e Valerio D’Annunzio. La regia, invece, è di Kiko Rosati. La fiction è composta da tre puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa due ore. Le riprese si sono svolte in Friuli Venezia Giulia.

I Casi di Teresa Battaglia Ninfa dormiente ultima puntata, la trama

Nel corso del finale di stagione della serie Ninfa dormiente, la protagonista Teresa Battaglia ed il resto degli inquirenti rinvengono Diego in fondo ad una scarpata. Privo di vita ed in gravi condizioni, l’uomo è comunque ancora vivo ed è trasportato immediatamente in ospedale. Nel frattempo, il personaggio principale, interpretato da Elena Sofia Ricci, decide di analizzare meglio la foto che ha rinvenuto a casa sua. Così facendo, riconosce un dettaglio sullo sfondo che si rivela determinate per l’indagine. L’assassino, infatti, ha lasciato un particolare intimo di Teresa.

Spoiler finale

Intanto, anche Krisnja sparisce nel nulla. Teresa, grazie all’aiuto ricevuto da Smoky ed Alice, riesce a ritrovarla, ferita ma cosciente. La donna fornisce la sua testimonianza: il responsabile della sua aggressione è Sandro. Tale versione dei fatti, tuttavia, non convince la protagonista, che nonostante tutto sceglie di proseguire le indagini. Ben presto, il lavoro investigativo arriva ad una svolta: è trovato il luogo che Marta stava cercando prima di essere uccisa.

I Casi di Teresa Battaglia Ninfa dormiente ultima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante I Casi di Teresa Battaglia Ninfa dormiente, serie tv che giunge alla conclusione con l’appuntamento di oggi, lunedì 4 novembre, al via alle 21:20 circa su Rai 1 e fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.