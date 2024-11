Vita da Carlo 3 su Paramount+ dal 16 novembre: trama, cast e curiosità

Sabato 16 novembre, su Paramount+, esordisce Vita da Carlo 3. La terza puntata della serie è rilasciata a partire dalle ore 09:00 circa.

Vita da Carlo 3, regista e dove è girata

Presentata in anteprima qualche settimana fa, durante il Festival del Cinema di Roma, la fiction è creata da Carlo Verdone, Nicola Guaglianone e Menotti. Coloro che figurano nell’elenco dei produttori sono Aurelio e Luigi De Laurentiis. Coloro che presenziano dietro la macchina da presa della serie sono Carlo Verdone e Valerio Vestoso. La sceneggiatura, invece, è a firma di Carlo Verdone, Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni.

La terza stagione di Vita da Carlo è composta da un totale di dieci appuntamenti. I primi cinque sono rilasciati da Paramount+ nella mattinata di oggi, sabato 16 novembre. I restanti, invece, sono pubblicati, sempre dalla piattaforma di intrattenimento streaming, fra una settimana. Le riprese si sono svolte in varie località del nostro paese.

Vita da Carlo 3, la trama

Nel corso di Vita da Carlo 3, il protagonista Carlo Verdone riceve una proposta di lavoro decisamente molto importante. L’attore, fra i volti più amati dello spettacolo italiano, ha la possibilità di essere il nuovo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Verdone è consapevole che l’impegno è molto arduo e che richiede grandissimi sforzi. Tuttavia, c’è qualcosa che lo affascina. D’altronde, la musica, insieme al mondo della recitazione, è una delle più grandi passioni dell’artista.

Spoiler finale

Carlo Verdone, nel corso di Vita da Carlo 3, decide di mettersi alla prova. Il protagonista inizia, così, a lavorare sodo per provare a dare vita ad uno show appassionante, sia dal punto di vista dei cantanti in gara che degli ospiti che calcheranno il palco nelle cinque giornate del Festival. Tuttavia, per il futuro conduttore e direttore artistico non mancano le difficoltà e i contrattempi, a partire dalla scelta dei co-conduttori.

Come già accaduto nelle scorse stagioni, in Vita da Carlo sono coinvolte, nel cast, numerose celebrità dello spettacolo italiano, che interpretano loro stessi. Fra i più celebri ci sono Ema Stokholma, Maccio Capatonda, Gianna Nannini, Zucchero Fornaciari, Nino D’Angelo, Serena Dandini, Roberto D’Agostino, Francesco Motta, Betty Senatore e Giovanni Esposito.

Vita da Carlo 3, il cast

Di seguito il cast degli attori presenti durante Vita da Carlo 3, i cui primi cinque appuntamenti sono visibili su Paramount+ da sabato 16 novembre.