Verissimo, gli ospiti del 16 e 17 novembre: intervista esclusiva alla scrittrice Sophie Kinsella

Sabato 16 e domenica 17 novembre, su Canale 5, sono in onda due nuove puntate di Verissimo. Il programma, il sabato, prende il via alle 16:30, mentre il giorno seguente parte alle 16:00. Al timone, come sempre, c’è Silvia Toffanin.

Verissimo 16 17 novembre, chi c’è il sabato

Nel corso di sabato 16 novembre, la padrona di casa accoglie, in esclusiva, la scrittrice inglese Sophie Kinsella. Quest’ultima è una delle autrici più conosciute ed apprezzate al mondo, avendo firmato trentatré best seller. Nel rotocalco pomeridiano, Kinsella parla del suo ultimo romanzo intitolato Cosa si prova, nel quale racconta la sua battaglia contro il cancro.

In seguito, Toffanin propone un focus sul Grande Fratello. Direttamente dalla Casa più spiata d’Italia, infatti, arriva Eleonora Cecere, ex Non è la Rai e fra le ultime concorrenti ad essere state eliminate dal reality. In seguito, parla della sua vita privata e della sua carriera Clio Zammatteo, nota soprattutto con il nome d’arte ClioMakeUp.

Dalila Di Lazzaro presenta il fidanzato Manuel

Durante l’appuntamento di sabato di Verissimo, la presentatrice dà spazio a Dalila Di Lazzaro. La showgirl, per la prima volta in pubblico, presenzia con il suo nuovo compagno, che si chiama Manuel. Al centro di un faccia a faccia anche Rosza, conosciuta da tutti per essere, oramai da anni, la moglie dell’attore hard Rocco Siffredi. Infine, c’è Matilde Brandi, che dà gli ultimi aggiornamenti in merito alla sua storia d’amore.

Verissimo 16 17 novembre, chi c’è la domenica

Per ciò che concerne la puntata di Verissimo di domenica 17 novembre, Silvia Toffanin raccoglie la coraggiosa testimonianza di Chiara Balestri. La giovane, nelle scorse settimane, ha deciso di raccontare sui suoi profili social gli atti di violenza e di intimidazione che ha subito dall’ex fidanzato. Chiara, in più di una occasione, ha palesato la sua paura di diventare l’ennesimo caso di femminicidio.

La conduttrice, poi, ha un incontro con l’attore Salvatore Esposito. Per l’interprete si tratta di un momento di grande successo, sia dal punto di vista privato che professionale. Con Toffanin discute del suo ultimo sforzo letterario, intitolato Le streghe di Lourdes. Per il mondo della musica, nello show c’è il cantautore Sal Da Vinci, affiancato per l’occasione dall’amato e collega Francesco.

Direttamente dalla scuola di Amici di Maria De Filippi c’è la professoressa di canto Anna Pettinelli. Nota anche per il lavoro da speaker radiofonica, è in studio con la figlia Carolina. Infine, sono in programma dei momenti molto intensi con protagoniste la cantante Iva Zanicchi e la ballerina Francesca Tocca.