SWAT episodi Z come Zamora e La lettera del 9 dicembre: trama e cast

Rai 2, sabato 9 dicembre, propone gli episodi Z come Zamora e La lettera di SWAT. Con la prossima puntata, giunge al termine la sesta stagione della serie poliziesca.

SWAT Z come Zamora, regista e dove è girata

Z come Zamora e La lettera di SWAT sono una produzione originale di Perfect Storm Entertainment, CBS Television Studios e Sony Pictures Television. Gli ideatori sono Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan. La sceneggiatura è scritta da Sarah Alderson, Michael Gemballa e Kent Rotherham. La regia è a cura di Billy Gierhart. Le riprese si sono svolte in California.

S WAT Z come Zamora, la trama

Durante Z come Zamora di SWAT, i poliziotti dell’unità operativa d’élite della polizia di Los Angeles devono collaborare con la DEA. L’agenzia federale antidroga, infatti, chiede aiuto alla squadra guidata da Hondo per svolgere una retata. Tuttavia, tale operazione non convince i protagonisti. In particolare, l’agente a capo della missione sembra nascondere qualcosa.

Nel frattempo, durante l’appuntamento di SWAT, Deacon ha un incontro con Sanchez, ovvero l’ex agente dell’unità con cui la squadra si era lasciata in pessimi rapporti. Nonostante il difficile passato e la certezza di essere persone molto diverse, in Deacon matura una consapevolezza. Si rende conto, infatti, che insieme potrebbero lavorare bene nel campo della sicurezza. I protagonisti, infine, organizzano una sorpresa a Hicks in occasione dei suoi quarant’anni di servizio.

La lettera, la trama

La puntata di SWAT del 9 dicembre procede con l’episodio La lettera, al via subito dopo la fine di Z come Zamora. Nell’appuntamento, Luca, durante il funerale di Shorty, prova a convincere Marcos ad accettare il programma di protezione dei testimoni.

Sancho Zamora, pericoloso narcotrafficante a capo di un cartello della droga, è tornato negli Stati Uniti dopo 30 anni di assenza per vendicare la morte del figlio. La situazione precipita quando Zamora uccide un agente della DEA, ritenuto dal criminale uno dei principali responsabili per il decesso de figlio. Il prossimo obiettivo di Zamora è Hondo, la cui vita è dunque in serio pericolo.

S WAT Z come Zamora, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso degli episodi di SWAT trasmessi il 9 dicembre su Rai 2, visibili anche in diretta streaming e on demand tramite il sito di Rai Play.