Stasera in tv domenica 1 dicembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 1 dicembre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Sigfrido Ranucci, Report. Su Rete 4, l’attualità con Zona bianca, programma condotto da Giuseppe Brindisi.

Stasera in tv domenica 1 dicembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la prima puntata della nuova serie della fiction Vincenzo Malinconico 2, avvocato d’insuccesso. Malinconico (Massimiliano Gallo), depresso per la fine della relazione con Alessandra, dà ospitalità a una giovane prostituta, sfuggita da una retata. Tra i due nasce un bel rapporto, e lui le trova un lavoro nello studio Lacalamita. Un giorno, dopo una misteriosa telefonata, la ragazza scompare.

Su Rai3, alle 21.05, l’attualità con Report. Anche in questa edizione Sigfrido Ranucci si occupa di temi molto diversi tra loro, dalla peste suina africana al cosiddetto Piano Mattei, che punta a riscrivere la cooperazione tra Italia e Africa, passando per la collezione privata di Vittorio Sgarbi e gli impianti eolici galleggianti sul mare in Sardegna.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Casi come quello di Margaret Spada, la 22enne deceduta in uno studio medico di Roma durante un intervento di rinoplastica parziale, sono sempre all’attenzione di Giuseppe Brindisi, che negli ultimi mesi ha dedicato molte pagine del suo programma a pazienti “vittime” dei loro medici.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Il longevo programma di Davide Parenti, condotto per il secondo anno consecutivo da Veronica Gentili con Max Angioni, continua a registrare ascolti lusinghieri. Tra le puntate di questo autunno la più seguita è stata quella in onda il 20 ottobre, con 1.401.000 spettatori pari al 9,8% di share.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole domenica. Il secondo appuntamento del weekend con il talk show di Massimo Gramellini è più breve rispetto a quello del sabato ma non per questo meno interessante. Assieme ai suoi ospiti il giornalista approfondisce un argomento.

Su Tv8, alle 21.30, Automobilismo: G.P del Qatar. La Formula 1 torna in Medio Oriente questo weekend e il prossimo, per le ultime due gare. La prima si svolge a Doha sul circuito di Lusail che nel 2023 ha visto trionfare Max Verstappen, protagonista nel 2024 di una grande stagione.

Su Nove, alle 20.30, il talk show Che tempo che fa. Una lunga domenica sera in compagnia di Fabio Fazio, tra attualità, spettacolo e divertimento. Come sempre in studio ci sono anche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. L’ultima puntata del 2024 andrà in onda il 22 dicembre.

Su Real Time, alle 21.15, il reality Il Castello delle Cerimonie. Ancora una volta si aprono le porte del Castello di Donna Imma e Matteo Polese. Oggi, infatti, fervono i preparativi per una Cenerentola 2.0, prontissima a fare il suo ingresso trionfale al Castello.

I film di questa sera domenica 1 dicembre 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film horror del 2022, di Mark Mylod, The menu, con Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult. Una giovane coppia visita un esclusivo ristorante su un’isola remota dove l’acclamato chef ha preparato un sontuoso menù di degustazione, insieme a qualche sorpresa scioccante.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2023, di Sean McNamara, Sulle ali della speranza, con Dennis Quaid. In seguito alla morte improvvisa del pilota, il farmacista Doug, in volo con la famiglia per tornare a casa, deve pilotare l’aereo per riportare i passeggeri a terra sani e salvi. Da una storia vera.

Su Iris, alle 21.15, il film di guerra del 2016, di Mel Gibson, La battaglia di Hacksaw, con Andrew Garfield. La storia del giovane medico americano Desmond T. Doss, obiettore di coscienza che, durante la Seconda Guerra Mondiale, salvò dozzine di soldati senza sparare mai un colpo.

Su Cine34, alle 21.05, il film commedia del 2011, di Leonardo Pieraccioni, Finalmente la felicità, con Leonardo Pieraccioni, Ariadna Romero. Benedetto viene convocato dalla trasmissione tv “C’è posta per te”. Per lui c’è un messaggio di Luna, una modella brasiliana che afferma di essere la sua sorellastra.

Stasera in tv domenica 1 dicembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2014, di Ryan Murphy, The normal heart, con Julia Roberts, Mark Ruffalo. New York, Anni 80. Ned Weeks prende coscienza che l’Aids ha iniziato a colpire pesantemente la comunità gay. Con la dottoressa Brookner, si prodiga per informare e aiutare i malati.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2016, di Jennifer Yuh, Alessandro Carloni, Kung fu Panda 3. Dopo aver ritrovato il padre, Po raggiunge il suo villaggio natale, dove fa nuove amicizie. Ma una minaccia incombe: il potente spirito maligno Kai vuole conquistare la Cina.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di guerra, del 2019, di Roland Emmerich, Midway, con Woody Harrelson, Ed Skrein. Attaccati a sorpresa dai giapponesi a Pearl Harbor, gli americani sono in ginocchio. Grazie all’ammiraglio Chester Nimitz, la flotta americana prepara una trappola nell’atollo di Midway.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2008, di Ridley Scott, Nessuna verità, con Leonardo DiCaprio, Russell Crowe. L’agente della Cia Roger Ferris arriva in Giordania per una delicatissima missione. Deve stanare un terrorista islamico che sta preparando un attentato contro gli Stati Uniti.