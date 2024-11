911 e 911 Lone Star puntate Un’altra vita e Doppio problema il 24 novembre su Rai 2: trama e cast

Domenica 24 novembre, su Rai 2 procedono la sesta e la quarta stagione di 911 e 911 Lone Star, rispettivamente con gli appuntamenti Un’altra vita e Doppio problema. Le due serie tv sono visibili a partire dalle 21:20 e dalle 22:20 circa.

911 Un’altra vita, regista e dove è girata

911 è una produzione originale delle società 20th Television e Ryan Murphy Television. Le riprese si sono svolte a Los Angeles, in California. Coloro che presenziano dietro la macchina da presa della serie sono Brenna Malloy, Bradley Buecker, Jann Turner, Joaquin Sedillo e John J. Gray. La sceneggiatura è firmata da Ryan Murphy, Brad Falchuk, Juan Carlo Coto e Tim Minear.

Da 911 è nata la serie spin off 911 Lone Star, la cui quarta stagione procede oggi con la puntata Doppio problema. In questo caso, le riprese si sono svolte in Texas, ad Austin. Prodotta dalle medesime società di 911, la regia è di Bradley Buecker, Tessa Blake e Steve Danton. La sceneggiatura, invece, è ad opera di Carly Soteras, Wolfe Coleman, Jalysa Conway, Bob Goodman e Jamie Kessler.

911 Un’altra vita, la trama

Durante Un’altra vita di 911, tutti sono preoccupati per Buck. Quest’ultimo è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni, costretto nel reparto di terapia intensiva. Maddie e Margaret, non appena vengono informate della situazione, si precipitano dal vigile del fuoco: per lui, le prossime saranno ore decisive per la sopravvivenza. Nel frattempo, Buck effettua un viaggio in un mondo parallelo, nel quale le cose sono decisamente differenti da come lo sono nella realtà.

911 Lone Star Doppio problema, la trama

In seguito, la serata del 24 novembre su Rai 2 procede con l’appuntamento intitolato Doppio problema di 911 Lone Star. In esso, Mateo si impegna per aiutare una persona ma, ben presto, si pente di ciò che sta facendo. I soccorritori, intanto, effettuano una vera e propria corsa contro il tempo per provare a salvare la vita di una donna, gravemente ferita da una freccia che le si è conficcata in testa.

911 Un’altra vita, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante 911, il cui nuovo appuntamento è visibile dalle 21:20 su Rai 2 ed in diretta streaming ed on demand su Rai Play.

Angela Bassett: Athena Grant Nash;

Athena Grant Nash; Peter Krause: Bobby Nash;

Bobby Nash; Oliver Stark: Evan Buckley;

Evan Buckley; Aisha Hinds: Hen Wilson;

Hen Wilson; Corinne Massiah: May Grant.

Questo, invece, è il cast di 911 Lone Star, la cui quarta stagione è in onda tutte le domeniche su Rai 2 ed in streaming su Rai Play.