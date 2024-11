L’Amica Geniale Storia della bambina perduta, la seconda puntata: trama, cast e curiosità

Lunedì 18 novembre, su Rai 1, è in onda la seconda puntata de L’Amica Geniale Storia della bambina perduta. La fiction, giunta alla quarta stagione, è visibile in prima serata, dalle 21:20 circa.

L’Amica Geniale Storia della bambina perduta seconda puntata, regista e dove è girata

Tratta dal romanzo Storia della bambina perduta di Elena Ferrante, la sceneggiatura è scritta dalla stessa Elena Ferrante, oltre che da Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. La regia è a cura di Laura Bispuri.

Quella iniziata sette giorni fa è, per L’Amica Geniale, la quarta ed ultima stagione. Il capitolo, che dunque chiude definitivamente la fiction, è composto da dieci appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Rai 1 ne propone due alla settimana, nella prima serata del lunedì.

La serie appartiene al genere drammatico. Le società che l’hanno realizzata sono le Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe. Esse hanno lavorato in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment. Ideata da Saverio Costanzo, la narratrice della fiction è Alba Rohrwacher.

L’Amica Geniale Storia della bambina perduta seconda puntata, la trama

Nella seconda puntata de L’Amica Geniale 4, Elena, dopo un lungo viaggio a New York, fa finalmente ritorno a Napoli. Per la protagonista, l’arrivo nella città nella quale tutto è iniziato ha un impatto sicuramente importante.

In primis perché la donna torna ad avere un contatto con la mamma, che nel frattempo si è ammalata e versa in condizioni di salute gravi. Inoltre, ha la possibilità di passare del tempo con Lila. Le due amiche condividono una notizia: entrambe sono incinte.

Spoiler finale

In seguito, nell’appuntamento in onda lunedì 18 novembre della fiction, le vite di Lila ed Elena sono ancora una volta sconvolte. La città di Napoli, così come gran parte del centro Italia, è colpito da una forte scossa di terremoto. Si tratta del sisma dell’Irpinia, che ha provocato, negli anni ‘80, oltre 3 mila morti. Tale evento avvicina notevolmente le due amiche. Inoltre, permette ad Elena di aprire gli occhi e capire come stanno veramente le cose.

L’Amica Geniale Storia della bambina perduta seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante L’Amica Geniale Storia della bambina perduta, in onda dalle 21:20 su Rai 1 e visibile in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.