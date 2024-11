Astrid et Raphaelle puntata 26 novembre su Giallo: trama, cast e curiosità

Martedì 26 novembre procede la quinta stagione di Astrid et Raphaelle. La serie tv, appartenente al genere poliziesco, è trasmessa su Giallo in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

Astrid et Raphaelle 26 novembre, regista e dove è girata

Le società che hanno lavorato alla realizzazione della serie sono JLA Productions, France Télévisions, Be-Films e RTBF. Coloro che hanno ideato il titolo sono Alexandre de Seguins e da Laurent Burtin. Con quelli odierni prosegue la quinta stagione della fiction, che in Belgio ha debuttato lo scorso 31 ottobre.

Le riprese si sono svolte in varie località della Francia. I già citati Alexandre de Seguins e Laurent Burtin sono coloro che firmano la sceneggiatura. La regia, invece, è a cura di Julien Seri e di David Ferrier.

Il quinto capitolo è formato da otto episodi. Ognuno di questi ha una durata di circa 50 minuti. Salvo modifiche di palinsesto, Giallo, rete visibile sul canale 38 del digitale terrestre, ne propone due alla settimana, nel prime time del martedì.

Astrid et Raphaelle 26 novembre, la trama

Nel corso del primo appuntamento di oggi di Astrid et Raphaelle, le due protagoniste devono risolvere un intricato caso di omicidio. La vittima è un uomo che apparteneva alla comunità dei mormoni. Ad alimentare il mistero in merito al suo assassinio vi è il fatto che il corpo privo di vita è rinvenuto all’interno di un tempio.

Le investigatrici, dopo aver effettuato i rilievi del caso, iniziano subito ad indagare. Così facendo, scoprono che l’omicidio è molto simile a quello di Joseph Smith, fondatore della comunità alla quale faceva parte anche la vittima.

Spoiler finale

In seguito, nella seconda puntata odierna della serie, al via dalle 22:20 circa su Giallo, le protagoniste Astrid e Raphaelle sono chiamate nei pressi di uno dei tanti ponti di Parigi. Qui, infatti, giace il corpo privo di vita della nuova vittima del serial killer che, da diverso tempo, terrorizza l’intera capitale transalpina. Le poliziotte intensificano gli sforzi per fermare l’assassino prima che torni in azione.

Astrid et Raphaelle 26 novembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Astrid et Raphaelle, i cui due nuovi appuntamenti sono visibili, rigorosamente su Giallo, a partire dalle ore 21:20 circa di oggi, martedì 26 novembre.