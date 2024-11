Stasera in tv mercoledì 27 novembre 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 27 novembre 2024. Su Rai3, il programma condotto da Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? Su Italia 1, il film con Richard Madden, Bastille Day.

Stasera in tv mercoledì 27 novembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il documentario ideato, scritto e diretto da Maite Carpio, Domenico Modugno, l’italiano che incantò il mondo. Un ritratto di Domenico Modugno (1928-1994), icona della musica italiana che alla fine degli Anni 50 conquistò il mondo grazie a “Nel blu dipinto di blu (Volare)”. Interviene, tra gli altri, Enrica Bonaccorti, autrice delle parole di “La lontananza” e “Amara terra mia”.

Su Rai2, alle 21.20, la fiction Stucky, con Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova. Titolo dell’episodio di stasera, “La cicala e la formica”. L’autopsia di Fabio Berrin, donnaiolo e giocatore d’azzardo ucciso da uno choc anafilattico, rivela tracce di un potente pesticida. Gli indizi puntano contro il marito della sua ultima amante, ma Stucky (Giuseppe Battiston), come sempre, non si lascia ingannare dalle apparenze.

Su Rai3, alle 21.20, il programma Chi l’ha visto? Federica Sciarelli torna ad occuparsi di Mara Favro, la 51enne di Susa (TO) scomparsa nel nulla nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 marzo dopo l’uscita dal lavoro, in una pizzeria di Chiomonte. Il fratello chiede che le ricerche non si fermino e fa un appello a tutti coloro che frequentano la zona.

Su Rai5, alle 21.15, Opera lirica: Simon Boccanegra. Il grande regista inglese Richard Jones inaugura oggi la nuova Stagione dell’Opera di Roma con il “Simon Boccanegra” di Verdi diretto da Michele Mariotti. Protagonisti sul palco Luca Salsi, nel ruolo di Boccanegra, Eleonora Buratto, Michele Pertusi.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time, Sky Cinema Due

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Mario Giordano approfondisce i temi di attualità che toccano direttamente i cittadini, come l’immigrazione, la sicurezza e i disservizi del Servizio Sanitario Nazionale. Spazio, come sempre, anche ai ladri di case: il totale di abitazioni restituite ai legittimi possessori è sempre più vicino a quota 200.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà This Is Me. Tra gli ex allievi di “Amici” protagonisti della seconda puntata condotta da Silvia Toffanin c’è Annalisa, che canta un medley delle sue hit, comprese “Sinceramente”, “Diamante lei e luce lui”, “Bellissima” e “Mon Amour”. In studio anche Alessandra Amoroso, Anbeta Toromani, Andreas Muller

Su La7, alle 21.15, Una giornata particolare. Terz’ultima puntata di questa terza stagione del programma di Aldo Cazzullo che vuole condurre lo spettatore lungo un viaggio in una giornata cruciale per la storia. Il titolo di questa sera è “Costantinopoli – La caduta dell’Impero”.

Su Tv8, alle 21.00, Calcio Liverpool-Real Madrid. In chiaro, uno degli incontri più interessanti fra squadre straniere valido per la 5° giornata della nuova Champions League. Nella stessa giornata e alla stessa ora si gioca anche Aston Villa-Juventus.

Su Nove, alle 21.30, il varietà La Corrida. Quarta puntata dello storico programma oggi condotto da Amadeus. Cantanti, ballerini, comici, imitatori, maghi e poeti. Gente comune per una sera dilettanti allo sbaraglio pronti ad attendere il giudizio del pubblico. Chi la spunterà stasera?

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Dr. Pimple Popper: la Dottoressa Schiacciabrufoli. La dottoressa riceve Jess che dietro al collo ha una protuberanza grande quanto un pompelmo. L’uomo ha trascurato il problema per dedicarsi alla moglie, da poco scomparsa a causa di una grave malattia.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, la fiction Dostoevskij, con Filippo Timi, Carlotta Gamba. Tutti i sei episodi della fiction di cui è protagonista Enzo Vitello, un disilluso detective in crisi alle prese con “Dostoevskij”, un serial killer che lascia accanto alle sue vittime le proprie riflessioni sul senso della vita.

I film di questa sera mercoledì 27 novembre 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2022, di Michael Morris, To Leslie, con Andrea Riseborough, Tom Virtue. Leslie, una donna texana, vince una grossa cifra alla lotteria che sperpera in pochi anni in alcool e droga. Rimasta sola e senza un soldo, cerca di riallacciare il rapporto con il figlio.

Su Italia 1, alle 21.45, il film d’azione del 2016, di James Watkins, Bastille Day, con Idris Elba, Richard Madden. Parigi. Michael Mason (Richard Madden), abile rapinatore, ruba una borsa ignorando che nasconde una bomba. Quando l’ordigno esplode, uccidendo quattro persone, Michael si allea con l’agente della Cia Sean Briar (Idris Elba) per scovare i terroristi, che hanno già annunciato un altro attentato.

Su Iris, alle 21.10, il film di fantascienza del 1997, di Robert Zemeckis, Contact, con Jodie Foster. Una scienziata capta un messaggio proveniente da una stella con gli schemi per costruire una macchina per il teletrasporto. Con difficoltà la donna riesce a farsi lanciare nello spazio.

Su La 5, alle 21.35, il film commedia del 2011, di e con Tom Hanks, L’amore all’improvviso – Larry Crowne. Dopo essere stato licenziato, Larry, capocommesso di un supermercato, s’iscrive all’Università. Lì s’innamora della bella professoressa Mercedes. Ma lei è sposata.

Stasera in tv mercoledì 27 novembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2014, di Cedric Jimenez, French Connection, con Jean Dujardin. Marsiglia, Anni 70: l’incorruttibile magistrato Pierre Michel e un gruppo di uomini scelti cercano di sgominare una rete mafiosa, che gestisce il traffico di eroina.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1996, di Joe Pytka, Space Jam, con Michael Jordan. Una banda di alieni deve rapire i Looney Tunes. Per salvarsi, Bugs Bunny propone loro una partita a basket: se perde andranno tutti con loro. Ma al fianco del coniglio c’è il grande Michael Jordan.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film avventura del 2008, di Steven Spielberg, Indiana Jones e il Regno del Teschio di cristallo, con Harrison Ford, Shia Labeouf. Indiana e suo figlio Matt sono sulle tracce del Teschio di cristallo di Akator. Ma dovranno fare i conti con la spia sovietica Irina Spalko che li insegue.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film fantastico del 2009, di Oliver Parker, Dorian Gray, con Ben Barnes. Nella Londra vittoriana, Dorian Gray decide di fare un patto con il diavolo, restando eternamente giovane e trasferendo gli effetti del tempo su un dipinto che lo ritrae. Ma c’è un prezzo da pagare.