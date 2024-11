Fargo 5 dal 20 novembre su Rai 4: trama, cast e curiosità

Mercoledì 20 novembre, su Rai 4, prende il via Fargo 5. La quinta stagione della serie, appartenente al genere poliziesco, inizia alle 22:45 circa.

Fargo 5, regista e dove è girata

Le società che hanno realizzato la quinta stagione di Fargo sono le Nomadic Pictures, 26 Keys Productions e The Littlefield Company. In Italia, le puntate sono visibili per la prima volta in chiaro su Rai 4. Negli scorsi mesi, invece, gli appuntamenti sono stati trasmessi a pagamento, sulla rete Sky Atlantic.

Coloro che hanno scritto la sceneggiatura del titolo sono Noah Hawley, April Shih, Thomas Bezucha e Bob De Laurentis. Coloro che hanno diretto gli episodi, invece, sono Thomas Bezucha, Sylvain White, Dana Gonzales e Donald Murphy. Le riprese si sono svolte in varie località degli Stati Uniti.

La quinta stagione della produzione è formata da dieci appuntamenti. Essi, a loro volta, hanno una durata di circa 50 minuti ciascuno. Salvo modifiche di palinsesto, Rai 4 ne propone due alla settimana, nel prime time del mercoledì.

Fargo 5, la trama

Nel corso del primo appuntamento di Fargo 5, al via su Rai 4 mercoledì 20 novembre, la protagonista Dorothy Dot Lyon, una casalinga, viene arrestata. La donna, infatti, ha accidentalmente colpito un agente durante una sommossa. Dot, nonostante le pesanti accuse nei suoi confronti, riesce ad essere scarcerata, grazie all’intervento del marito Wayne.

Spoiler finale

Ben presto, però, le cose sono destinate a precipitare. Poco tempo dopo aver ottenuto la libertà, la protagonista finisce nelle grinfie di due criminali, Ole Munch e Donald Ireland. Essi rapiscono la donna, destando grande preoccupazione in tutte le persone a lei care.

Fra le più in ansia c’è la mamma Lorraine, che gestisce un’agenzia di recupero crediti e che sin da subito si dimostra disposta ad accettare di pagare come riscatto una ingente somma di denaro. Per Dot si tratta dell’inizio di un periodo decisamente molto complesso, nel quale deve avere a che fare con un sicario, un ex marito criminale e la polizia.

Fargo 5, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Fargo 5, le cui prime due puntate sono trasmesse oggi, mercoledì 20 novembre, su Rai 4.