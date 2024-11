The Bad Guy episodio La natura non si ferma il 20 novembre su Rai 2: trama, cast e curiosità

Mercoledì 20 novembre, su Rai 2, è in onda dalle 22:20 la puntata La natura non si ferma di The Bad Guy. Quello odierno è il quarto appuntamento della prima stagione della serie, appartenente al genere drammatico.

The Bad Guy La natura non si ferma, regista e dove è girata

Realizzata dalle società Indigo Film ed Amazon Studios, la fiction ha un lungo elenco di produttori esecutivi, fra i quali spiccano Nicola Giuliano, Andrea Passalacqua, Viola Prestieri. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura sono Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi. Dietro la macchina da presa, in qualità di registi, ci sono Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi.

Le riprese si sono svolte in Sicilia, concentrandosi in particolare su Palermo e Marsala. In Italia, il titolo non è inedito. Nel 2022, infatti, ha debuttato in streaming sulla piattaforma Amazon Prime Video.

La prima stagione è composta da sei episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Rai 2, salvo improvvise modifiche di programmazione, ne propone una alla settimana, nella seconda serata del mercoledì.

The Bad Guy La natura non si ferma, la trama

Nel corso dell’episodio intitolato La natura non si ferma di The Bad Guy, al via alle 21:20 circa di oggi, Palamata avanza una richiesta molto particolare. Chiede, infatti, di essere difeso, al processo, dalla moglie di Scotellaro, in coppia con il collega Matteo Boccanera. Non appena lo viene a sapere, Luvi, la coniuge del personaggio principale, non accetta l’incarico.

In seguito, durante l’appuntamento, Scotellaro entra sempre più in confidenza con Teresa, al punto che le regala un ciondolo. La realtà, però, è differente da ciò che sembra.

Spoiler finale

Nella puntata di The Bad Guy, infatti, il protagonista ha nascosto nel ciondolo un segnalatore GPS, che grazie ad uno stratagemma è consegnato a Priscilla Suro, una delle poche sopravvissute all’agguato compiuto durante il party. Il personaggio principale, così facendo, apprende un fatto molto importante: sia Teresa che suo figlio sono tenuti sotto controllo dalla famiglia Suro, motivo per il quale rischiano la vita.

The Bad Guy La natura non si ferma, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di The Bad Guy, la cui quarta puntata prende il via dalle 22:20 circa di oggi, mercoledì 20 novembre, su Rai 2 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.