Don Matteo puntata 7 novembre: trama, cast e curiosità

Giovedì 7 novembre, su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Don Matteo 14. La fiction con protagonista Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, è trasmessa dalle 21:25 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Affari Tuoi.

Don Matteo 7 novembre, regista e dove è girata

Don Matteo, visibile anche in diretta streaming e on demand su Rai Play, è una produzione originale di Lux Vide. Sono tre i registi che lavorano agli appuntamenti, ovvero Riccardo Donna, Enrico Ianniello e Riccardo Vicario. Quest’ultimo ha già diretto la tredicesima stagione della fiction, andata in onda su Rai 1 nella primavera del 2022. La sceneggiatura è firmata da Alessandro Boncinvenni, Enrico Oldoini e Domenico Saverni.

Il nuovo capitolo della fiction è composto da dieci puntate, dalla durata di circa due ore ciascuna. La rete ammiraglia Rai ne trasmette una alla settimana, nel prime time del giovedì. Le riprese si sono svolte a Spoleto, anche se vari interni sono stati ricostruiti a Roma. Continuano ad essere ottimi gli ascolti della serie: nelle prime puntate fino ad ora mandate in onda, il titolo ha intrattenuto una media di molto superiore ai 4 milioni di telespettatori.

Don Matteo 7 novembre, la trama

Nel corso dell’appuntamento odierno di Don Matteo, i protagonisti devono lavorare ad un caso che coinvolge un minore. Una liceale che frequenta l’istituto nel quale Don Massimo lavora come insegnate di religione rimane coinvolta in un incidente.

La ragazza, in particolare, è costretta al ricovero in ospedale in serie condizioni, dopo essere caduta dal tetto dell’istituto. I carabinieri, giunti subito sul luogo del sinistro, sospettano che la ferita sia caduta in maniera accidentale, nel tentativo di fare una delle tante challenge che girano sui social.

Spoiler finale

Intanto, nella puntata del 7 novembre di Don Matteo 14, Cecchini deve fare i conti con l’arrivo di Martina. La nipote del maresciallo è nel pieno dell’adolescenza, al punto che il personaggio interpretato da Nino Frassica fatica a gestirla. Infine, Cecchini si improvvisa astrologo per una rivista locale.

Don Matteo 7 novembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi presenti nella quattordicesima stagione di Don Matteo, visibile in diretta streaming ed on demand su Rai Play.