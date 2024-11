Alexa Vita da detective, la seconda puntata del 27 novembre: trama, cast e curiosità

Mercoledì 27 novembre, su Giallo, è in onda la seconda puntata di Alexa Vita da detective. La serie tv, appartenente al genere poliziesco, è trasmessa alle 21:10 circa, sulla rete visibile sul canale 38 del digitale terrestre.

Alexa Vita da detective seconda puntata, regista e dove è girata

La fiction è una produzione originale dell’Australia. Qui, la prima stagione, che nel nostro paese ha esordito la scorsa settimana, ha debuttato nel 2019 con il titolo originale My Life is Murder. Le società che hanno realizzato il titolo sono CJZ e Greenstone TV.

Coloro che hanno scritto la sceneggiatura di Alexa Vita da detective sono Matt Ford, Peter Gawler, Ainslie Clouston, Chris Hawkshaw, Claire Tonkin, Monica Zanetti e Tim Pye. La regia, invece, è di Leah Purcell, Mat King, Jovita O’Shaughnessy e Ben C. Lucas.

La prima stagione è composta da dieci appuntamenti. Ognuno di essi ha una durata di circa 45 minuti. Giallo, salvo improvvise modifiche di palinsesto, ne trasmette due alla settimana, nel prime time del mercoledì. Le riprese si sono svolte in varie località dell’Australia e della Nuova Zelanda.

Alexa Vita da detective seconda puntata, la trama

Nel corso della seconda puntata di Alexa Vita da detective, la protagonista deve cercare di risolvere una indagine decisamente misteriosa. Hugh Miller, direttore finanziario di una società molto importante e potente, perde la vita in circostanze poco chiare nel corso della consueta passeggiata mattutina in sella alla sua bicicletta. La raccolta delle prove è decisamente complessa e la protagonista, per risolvere l’indagine, è costretta a lavorare sotto copertura.

Spoiler finale

In seguito, durante l’appuntamento di oggi della serie, Alexa è chiamata a lavorare per risolvere il caso della morte di uno studente di cucina. La vittima si chiamava Ivan Zhang e il corpo privo di vita è rinvenuto nella scuola. Tutte le evidenze fanno pensare ad un incidente: Ivan, infatti, sembra aver sbattuto la testa dopo essere scivolato sull’olio. La realtà, tuttavia, è decisamente differente e il personaggio principale non crede alla fatalità.

Alexa Vita da detective seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Alexa Vita da detective, la cui prima stagione, che ha debuttato sette giorni fa, procede su Giallo con nuovi episodi oggi, mercoledì 27 novembre, dalle ore 21:q0 circa.