Dostoevskij dal 27 novembre su Sky Atlantic: trama, cast e curiosità

Mercoledì 27 novembre, su Sky Atlantic, è in onda la prima puntata di Dostoevskij. La rete visibile sul canale 110 di Sky trasmette la serie in prime time, dalle ore 21:20 circa.

Dostoevskij, regista e dove è girata

Produzione originale del nostro paese, le società che hanno lavorato al progetto sono Sky Studios e Paco Cinematografica. Le due hanno potuto godere del supporto del Ministero della Cultura.

Appartenente ai generi drammatico e thriller, la fiction porta la firma dei fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo. I due, infatti, sono gli ideatori del progetto. Inoltre, hanno scritto la sceneggiatura ed hanno curato la regia.

Presentata in anteprima durante la 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, la prima stagione è composta da sei episodi. Ciascuno di essi ha una durata di circa 50 minuti. Lo scorso luglio, dall’11 al 17, le puntate sono state distribuite eccezionalmente al cinema, ottenendo un buon successo di pubblico. Le riprese si sono svolte in numerose località del Lazio.

Dostoevskij, la trama

Il personaggio principale di Dostoevskij si chiama Enzo Vitello. Quest’ultimo, che nella serie ha il volto dell’attore Filippo Timi (Rapito, Le otto montagne e I Delitti del BarLume), lavora come agente di polizia. Da anni, è impiegato in una terra desolata ed isolata ed è alle prese con le conseguenze di un difficile passato che continua a tormentarlo.

Il poliziotto, oramai da anni, ha un pessimo rapporto con la figlia Ambra, che è interpretata da Carlotta Gamba. Il genitore non vede la giovane da tempo, ma è al corrente del fatto che la ragazza sia oramai sulla strada della tossicodipendenza.

Spoiler finale

Come se non bastasse, Enzo Vitello è ossessionato dalla ricerca di un serial killer, che si è macchiato di una lunga serie di omicidi e che sta terrorizzando tutti gli abitanti. Il protagonista e i suoi colleghi investigatori chiamano l’assassino con il soprannome Dostoevskij. Ciò a causa di una particolarità: il killer, dopo aver tolto la vita alle sue vittime, lascia nei pressi dei cadaveri alcuni bigliettini contenenti messaggi di riflessione sul senso della vita.

Dostoevskij, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Dostoevskij, serie tv la cui prima stagione debutta oggi, mercoledì 27 novembre, dalle 21:20 su Sky Atlantic e in diretta streaming ed on demand su Now TV e Sky Go.