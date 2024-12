Stucky A cuore aperto su Rai 2: trama, cast e curiosità

Mercoledì 4 dicembre, su Rai 2, è in onda la puntata intitolata A cuore aperto di Stucky. Con l’appuntamento odierno giunge al termine la prima e fino ad ora unica stagione della fiction.

Stucky A cuore aperto, regista e dove è girata

Stucky è una produzione originale di Rai Fiction, che l’ha realizzata in collaborazione con la società Rosamont. La regia è curata dal già citato Valerio Attanasio. Le riprese si sono svolte in Italia, concentrandosi soprattutto nei pressi delle città Roma e Treviso. La sceneggiatura è firmata da Valerio Attanasio, Matteo Visconti e Marco Pettenello. I tre, nell’ideare la trama, si sono liberamente ispirati ai romanzi scritti da Fulvio Ervas.

Ad oggi, la TV di Stato non ha ancora comunicato ufficialmente se uscirà o meno una seconda stagione. Tuttavia, visti gli ottimi ascolti ottenuti, è lecito immaginare che la Rai possa proporre nuovi appuntamenti. Le cinque puntate fino ad ora andate in onda, infatti, hanno convinto una media di circa 1,4 milioni di persone, con una share superiore al 7%. Dati, questi, decisamente più alti rispetto a quelli che solitamente registra Rai 2.

Stucky A cuore aperto, la trama

Nel corso di A cuore aperto, ultima puntata della stagione di Stucky, il protagonista ed il team di investigatori da lui guidato deve affrontare una complessa indagine. Il personaggio principale è chiamato ad intervenire nei pressi della casa di Camilla Masiero, un noto medico chirurgo della città. All’interno dell’abitazione è rinvenuto il corpo privo di vita della donna.

Spoiler finale

In un primo momento, la scena del crimine fa ipotizzare agli investigatori un suicidio. Masiero, infatti, è morta dopo aver inalato una grande quantità di gas. Stucky, tuttavia, non sembra credere al gesto volontario e, per questo, sceglie di indagare sulla vita della vittima. In particolare, si concentra sulla carriera lavorativa e, soprattutto, sulle ore che hanno preceduto la sua morte. Così facendo, il protagonista, durante l’episodio dal titolo A cuore aperto, fa alcune scoperte molto importanti. Stucky, allora, si convince che la dottoressa è stata uccisa.

Stucky A cuore aperto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie Stucky, il cui ultimo appuntamento della prima stagione è in onda oggi, alle 21:20 su Rai 2 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.