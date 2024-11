Endless Love, la puntata del 21 novembre: trama, cast e curiosità

Giovedì 21 novembre, su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento di Endless Love. La soap opera turca, come di consueto, prende il via dalle ore 21:20 circa, iniziando subito dopo la fine di Striscia la Notizia!.

Endless Love 21 novembre, regista e dove è girata

Endless Love, che in patria è conosciuta con il titolo originale Kara Sevda, ha debuttato in Turchia nel 2015. La serie è una produzione originale della società Ay Yapim, che ha già firmato altre fiction di successo come Segreti di famiglia e La ragazza e l’ufficiale.

Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia. Continuano ad essere ottimi gli ascolti della serie.

Lo scorso giovedì 14 novembre, Canale 5 ha mandato in onda il titolo contro la partita di Nations League fra l’Italia e il Belgio. Nonostante questo, però, la puntata ha convinto oltre 2,6 milioni di telespettatori, per una share del 13,6%.

Endless Love 21 novembre, la trama

Nel corso di Endless Love di oggi, giovedì 21 novembre, Zehir ha oramai scoperto il luogo nel quale si nasconde Gurcan. Per tale motivo, lo ha raggiunto ed ora lo ha bloccato tenendolo prigioniero. Nel frattempo, Asu parla con Tarik e lo incoraggia ad incastrare Gurcan. L’obiettivo della donna, infatti, è quello di far passare l’uomo come il vero ed unico colpevole per ciò che è accaduto.

In seguito, il protagonista Kemal, affiancato da Nihan e da Zehir, decidono di fare irruzione all’interno della casa di Gurcan. Una volta entrati, però, fanno un’amara scoperta. Il personaggio interpretato da Kaan Urgancioglu, infatti, è scomparso a causa di Tarik, che è riuscito a precederli e a prendere in ostaggio l’uomo.

Spoiler finale

Durante Endless Love di oggi, Emir è infuriato con Asu per aver quasi tolto la vita a Nihan. L’uomo, allora, decide di consumare la sua vendetta, obbligando la giovane a mettersi al volante di una macchina con un impianto idraulico malfunzionante e con i freni rotti.

Endless Love 21 novembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’appuntamento odierno di Endless Love, soap turca visibile dalle 21:20 su Canale 5 e fruibile in streaming su Mediaset Infinity.