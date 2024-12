Zorro dal 6 dicembre su Paramount+: trama, cast e curiosità

Venerdì 6 dicembre, sulla piattaforma di intrattenimento streaming Paramount+, è rilasciata alla visione Zorro. La serie tv, incentrata sul celebre personaggio, è distribuita, nel nostro paese, a partire dalle ore 09:00.

Zorro, regista e chi interpreta il protagonista

Zorro è una produzione originale di Paramount+. Le società che hanno curato la realizzazione del progetto sono Le Collectif 64 e Bien Sur Productions. Esse hanno collaborato con France Télévisions. Nel progetto, inoltre, spicca la partecipazione della Panache Productions e Le compagnie cinématographique. Vari i produttori esecutivi che firmano la serie, fra cui ci sono Marc Dujardin e Julien Seul.

La prima e fino ad ora unica stagione di Zorro è composta da otto episodi. Essi sono rilasciati tutti insieme da Paramount+, a partire dalle ore 09:00 di venerdì 6 dicembre. Ad interpretare il celebre personaggio a cavallo c’è l’attore Jean Dujardin, che in carriera ha ottenuto, fra gli altri, un Premio Oscar come Miglior attore per la performance nel film The Artist. Nel cast spicca anche l’italiano Salvatore Ficarra.

Coloro che hanno firmato la sceneggiatura della fiction sono Benjamin Charbit, Noé Debré e Emmanuel Poulain-Arnaud. La regia è a cura di Jean-Baptiste Saurel ed Emilie Noblet.

Zorro, la trama

Le vicende narrate durante Zorro sono ambientate nel 1821. Don Diego De La Vega, dopo svariati anni di attività, sembra aver definitivamente abbandonato la maschera di Zorro, che non indossa da due decenni. L’uomo, infatti, è riuscito a diventare il sindaco di Los Angeles, un ruolo molto ambito con il quale spera di migliorare le condizioni della città. Intanto, ha convolato a nozze con Gabriella, che è all’oscuro della vecchia identità del coniuge.

Spoiler finale

Ben presto, Don Diego De La Vega è costretto ad indossare nuovamente gli abiti di Zorro. Il protagonista, nel suo ruolo da sindaco, deve fronteggiare le continue minacce ed angherie di Don Emmanuel. Quest’ultimo è un uomo d’affari molto ricco e potente, che ha avviato una serie di attività illecite. Per colpa delle sue malefatte, la città versa in condizioni economiche gravissime e solo Zorro sembra poter risolvere la situazione.

Zorro, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nella serie, visibile, nel nostro paese, a partire dalle ore 09:00 di venerdì 6 dicembre, sulla piattaforma di intrattenimento streaming Paramount+.