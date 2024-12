SWAT episodi Battiti ed Alla fine della strada su Rai 2: trama, cast e curiosità

Sabato 7 dicembre, su Rai 2, sono in onda gli episodi dal titolo Battiti ed Alla fine della strada di SWAT. La serie tv, appartenente al genere poliziesco, è visibile a partire dalle ore 21:20 circa, prendendo il via subito dopo la fine dello spazio di approfondimento TG2 Post.

SWAT Battiti, regista e dove è girata

Ideata da Aaron Rahsaan Thomas e da Shawn Ryan, le società che hanno curato la realizzazione del titolo sono Original Film, Perfect Storm Entertainment, CBS Television Studios e Sony Pictures Television.

La regia dei nuovi episodi è di Billy Gierhart, Maja Vrvilo, Cherie Dvorak, Jann Turner, Hanelle Culpepper, Michael D. Olmos e Oz Scott. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura, invece, sono Kent Rotherham, Sarah Alderson, Alan Morgan, Ryan Keleher, Matthew T. Brown, John Amato, Mellori Velasquez e Charlie Haddaway.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, dove la produzione seriale ha debuttato lo scorso febbraio. Il nuovo capitolo è composto da tredici appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 60 minuti.

SWAT Battiti, la trama

Nel corso di Battiti di SWAT, Nichelle si accorge di non avere più la marmitta della sua auto. Qualcuno, infatti, sembra avergliela rubata. Il padre di Hondo, non appena lo viene a sapere, si offre di aiutarla e si mette, per questo, alla ricerca di un pezzo di ricambio. Intanto, Tan effettua un’operazione, durante la quale ha una sorpresa: incontra il fratello Jacob.

Alla fine della strada, la trama

In seguito, la serata con SWAT di sabato 7 dicembre prosegue, sempre su Rai 2, con l’appuntamento intitolato Alla fine della strada. I protagonisti, nell’episodio, devono lavorare in collaborazione con il Dipartimento di Long Beach. Ciò significa che il personaggio principale è costretto a lavorare, ancora una volta, con Street, con il quale ha avuto varie tensioni in passato. Quest’ultimo, infatti, si trova sul posto già da diversi mesi, avendo l’incarico di occuparsi della formazione di alcuni allievi.

SWAT Battiti, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della settima stagione di SWAT, la cui programmazione tv italiana procede con due nuovi appuntamenti in onda dalle ore 21:20 circa su Rai 2 e fruibili in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.