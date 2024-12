Stasera in tv domenica 8 dicembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 8 dicembre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Sigfrido Ranucci, Report. Su Italia 1, l’attualità con il programma condotto da Veronica Gentile, Le Iene.

Stasera in tv domenica 8 dicembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la 2° puntata della fiction Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso 2, con Massimiliano Gallo, Giulia Bevilacqua. La morte di Venere viene attribuita a un’overdose, ma Malinconico (Massimiliano Gallo) ritiene che sia stata assassinata. E, contro il parere del magistrato Ranucci, decide di indagare con Tricarico. Nello stesso tempo è chiamato a difendere una donna affetta da problemi psichiatrici.

Su Rai3, alle 21.05, l’attualità con Report. I giornalisti coordinati da Sigfrido Ranucci non si occupano solo di questioni italiane. E’ recente l’inchiesta di Sacha Biazzo sull’elezione di Donald Trump, dietro cui si nasconderebbe anche il supporto dichiarato di ex boss della mafia italo-americana come Joey Merlino e Salvatore Gravano.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Il tema dei rischi legati alla chirurgia estetica a basso costo trova sempre spazio nel programma condotto da Giuseppe Brindisi: ogni domenica gli inviati di “Zona bianca” indagano a fondo su quello che ormai è diventato un vero e proprio farwest in cui si perdono tante donne, soprattutto giovani.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Ogni puntata del programma di Davide Parenti, condotto da Veronica Gentili, prevede la presenza di ospiti che propongono monologhi. Tra i più interessanti delle ultime puntate, quello di Aurora Leone: “Ho immaginato un mondo perfetto, dove finalmente il responsabile ha un volto”.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole domenica. Marco Travaglio e Andrea Scanzi sono stati tra gli ultimi ospiti in studio del talk di Massimo Gramellini della domenica in versione più breve di quella del sabato. Di solito si affronta un singolo argomento che divide l’opinione pubblica.

Su Nove, alle 20.30, il talk show Che tempo che fa. Tranne le prime due edizioni, Luciana Littizzetto ha sempre affiancato Fabio Fazio nel suo talk che da oltre de decenni è fra i più amati delle tv Italiane. Con il suo stile comico e irriverente con chi se la prenderà questa sera?

Su Real Time, alle 21.15, il reality Il Castello delle Cerimonie. Ancora una volta si aprono le porte del Castello di Donna Imma e Matteo Polese. Oggi, infatti, fervono i preparativi per una Cenerentola 2.0, prontissima a fare il suo ingresso trionfale al Castello.

I film di questa sera domenica 8 dicembre 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2021, di Paul Weitz, Un padre, con Kevin Hart, Melody Hurd. Matthew Logelin, neo-papà, si ritrova vedovo dopo l’improvvisa morte della moglie. Dovrà affrontare dubbi, paure, delusioni e pannolini sporchi nel tentativo di crescere la figlia da solo. Ispirato a una storia vera.

Su Tv8, alle 21.30, il film fantastico del 2008, di Catherine Hardwicke, Twilight, con Kristen Stewart, Robert Pattinson. Nuova in città, Bella s’innamora di un compagno di classe. Quando scopre che il giovane è un vampiro, ne accetta la diversità, ma arrivano altre creature della notte.

Stasera in tv domenica 8 dicembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2024, di Francesco Fanuele, Ma chi ti conosce?, con Simona Tabasco, Antonio Folletto. Silvia e Alessio sono molto diversi, ma fin dalla prima volta che si sono incontrati, una forte attrazione li ha spinti l’uno verso l’altra. Cercano di allontanarsi ma scoprono che…

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Spike Lee, Blaclakkknsman, con John David Washington, Isiah Whitlock Jr. Ron Stallworth è il primo detective nero di Colorado Springs. Il suo arrivo, però, è accolto con scetticismo. Imperterrito, decide di farsi un nome: si farà valere in un’indagine sul Ku Klux Klan.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1990, di Robert Zemeckis, Ritorno al futuro – Parte II, con Michael J. Fox. Stati Uniti, 1955. Marty McFly riceve una lettera da Brown. Datata 1885, la missiva rivela dove è nascosta la sua macchina del tempo. Marty trova l’auto, ma anche una tomba.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2021, di Robert Lorenz, Un uomo sopra la legge, con Liam Neeson, Katheryn Winnick. Il veterano Jim sta attraversando un momento difficile. La sua vita è ulteriormente disturbata dall’arrivo di due immigrati clandestini che dovrà proteggere da un cartello messicano.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di spionaggio del 2002, di Phil Alden Robinson, Al vertice della tensione, con Ben Affleck. Jack, geniale analista della Cia, cerca di sventare un attacco terroristico. Un gruppo neonazista, infatti, è pronto a far esplodere un ordigno nucleare in uno stadio.