Il Patriarca 2, la quarta puntata su Canale 5: trama, cast e curiosità

Venerdì 6 dicembre, su Canale 5, è in onda la quarta puntata de Il Patriarca 2. La fiction, con protagonista Claudio Amendola, prende il via dalle ore 21:25 circa, subito dopo la fine di Striscia la Notizia.

Il Patriarca 2 quarta puntata, regista e dove è girata

La società che ha realizzato Il Patriarca 2 è la Camfilm. Essa ha lavorato in collaborazione con Taodue, la Apulia Film Commission ed RTI. Remake italiano della serie tv spagnola Vivir sin permiso, le riprese del secondo capitolo della serie si sono svolte in varie località del nostro paese e sono durate circa sei mesi.

Sono dodici gli appuntamenti de Il Patriarca 2. La rete ammiraglia del Biscione, salvo modifiche di palinsesto, ne propone due alla settimana, nel prime time del venerdì. La regia degli episodi è a firma di Claudio Amendola, che è anche l’attore protagonista, in quanto interpreta Nemo Bandera. La sceneggiatura è scritta da Mizio Curcio, Paolo Marchesini e Sandrone Dazieri.

Discreti gli ascolti della fiction. I tre appuntamenti fino ad ora andati in onda hanno interessato una media superiore ai 2,1 milioni di telespettatori, con una share pari al circa 13%.

Il Patriarca 2 quarta puntata, la trama

Nel corso della quarta puntata de Il Patriarca 2, Nina è costretta a prendere una decisione. Nonostante continui ad essere fortemente interessata a Daniel, sceglie di lasciarlo, preferendo in questo modo la sua famiglia. Daniel, nel frattempo, riceve alcune, pericolose minacce da Mario. Spaventato, il ragazzo decide di chiedere aiuto a Raoul.

Spoiler finale

Intanto, la tensione fra Nemo e Raoul è sempre più aperta. Il secondo scopre che il protagonista ha preso il carico di armi destinato agli albanesi. Fra loro sembra essere pronta a scoppiare la guerra e nessuno potrebbe essere al sicuro. A causa dell’aumento delle tensioni, Lara decide di trasferirsi, per ragioni di sicurezza, all’interno della villa dei Bandera. Un fatto, questo, che crea degli attriti fra Nina e Mario, che non sembra essere in grado di dimenticare la donna.

Il Patriarca 2 quarta puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de Il Patriarca 2, il cui nuovo appuntamento è visibile oggi, venerdì 6 dicembre, dalle ore 21:25 circa e visibile in streaming ed on demand su Mediaset Infinity.