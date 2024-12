Endless Love, le trame dal 9 al 14 dicembre

Da lunedì 9 a sabato 14 dicembre, su Canale 5, sono in onda nuovi appuntamenti di Endless Love. La soap opera turca è trasmessa tutti i giorni dalle 14:10 circa. Il sabato, invece, la produzione parte alle 14:45.

Endless Love 9 14 dicembre, regista e dove è girata

Endless Love, che in patria è conosciuta con il titolo originale Kara Sevda, ha debuttato in Turchia nel 2015. La serie è una produzione originale della società Ay Yapim, che ha già firmato altre fiction di successo come Segreti di famiglia e La ragazza e l’ufficiale. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

Nel corso della puntata di lunedì 9 dicembre, fervono i preparativi per il matrimonio fra Hakan e Zeynep. I due, infatti, stanno per convolare a nozze, ma le cose non vanno previsto. Nello sgomento di tutti, il lieto fine non arriva.

Endless Love 9 14 dicembre, la trama

Durante l’appuntamento del martedì della serie, Emir, dopo tutto ciò che è successo, è molto geloso di Nihan. Per tale motivo, obbliga alcuni dei suoi uomini a distruggere il rifugio romantico che la protagonista stava costruendo insieme al suo amato Kemal.

Il mercoledì, il rifugio d’amore di Kemal e Nihan va a fuoco. L’uomo, quando è appiccato l’incendio, si trova all’interno dell’abitazione e rimane intrappolato, rischiando di morire. La protagonista, con coraggio, entra fra le fiamme e prova a salvare il ragazzo. In seguito, il giovedì, Leyla è in condizioni gravissime in ospedale: qualcuno ha tentato di ucciderla. Ayhan, infuriato, pensa di farsi giustizia da solo.

Cosa succede il venerdì e il sabato

La settimana dal 9 al 14 dicembre procede il venerdì. In tale data, Kemal e Zehir si mettono alla ricerca di Ayhan, provando ad evitare che possa compiere un gesto di cui potrebbe pentirsi. Mujgan si confida con Asu. Infine, il sabato, Kemal si avvicina a Zeynep, che però è scettica. Leyla sta meglio ma inizia a dubitare del fidanzato.

Endless Love 9 14 dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della prossima settimana di Endless Love, soap turca visibile tutti i pomeriggi su Canale 5 e fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.