Il Paradiso delle Signore, le trame dal 9 al 13 dicembre

Da lunedì 9 a venerdì 13 dicembre, Rai 1 propone nuovi appuntamenti de Il Paradiso delle Signore. La soap opera è visibile tutti i giorni, dalle ore 16:00 circa.

Il Paradiso delle Signore 9 13 dicembre, regista e dove è girata

Il Paradiso delle Signore è una produzione originale di Rai Fiction e Aurora TV, società della Banijay Italia. La regia delle puntate è a cura di Francesco Pavoloni, Marco Maccaferri, Andrea Canepari e Salvatore Romano. La sceneggiatura, invece, è firmata da Giorgia Mariani, Dante Palladino, Paolo Giralli e Federico Lunadei. Le riprese si sono svolte a Roma, ma la trama è ambientata a Milano.

Nel corso de Il Paradiso delle Signore di lunedì 9 dicembre, fra Marcello e Matteo torna finalmente il sereno e il primo invita il secondo a tornare a vivere a casa sua. Salvo ed Elvira informano Don Saverio del fatto che i due hanno deciso di convolare a nozze. Le Veneri effettuano una scoperta molto importante.

Il Paradiso delle Signore 9 13 dicembre, le trame

Nella puntata di martedì 10 dicembre, Marta, grazie all’aiuto di Adelaide, trova una casa adatta a lei. Elvira e Salvo preparano le nozze, ma lui riceve una brutta notizia che riguarda la sua situazione economica.

Il mercoledì, Rosa parla con Matteo, al quale offre un punto di vista differente in merito a Maria. Salvo mantiene un importante segreto con Elvira. Il futuro sposo, infatti, non dice alla compagna che intende addossarsi tutte le spese matrimoniali.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

La settimana dal 9 al 13 dicembre de Il Paradiso delle Signore va avanti il giovedì, quando Adelaide consegna a Marta le chiavi del suo nuovo appartamento. Clara, confusa per ciò che è avvenuto, si confida con Elvira. Nell’atelier fervono i preparativi per l’arrivo di Natale: in vista della festività è stata organizzata una raccolta fondi a favore della casa-famiglia. Il venerdì, infine, Irene sospetta che Clara le stia nascondendo qualcosa. Adelaide è infastidita con la figlia a causa del suo rapporto con Matteo.

Il Paradiso delle Signore 9 13 dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante le puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 e in streaming su Rai Play.