My Home My Destiny, le trame dal 9 al 13 dicembre

Da lunedì 9 a venerdì 13 dicembre, su Canale 5, sono proposti nuovi appuntamenti di My Home My Destiny. La soap opera turca è proposta, dalla rete ammiraglia del Biscione, tutti i giorni, a partire dalle ore 17:00 circa.

My Home My Destiny 9 13 dicembre, regista e dove è girata

My Home My Destiny, serie tv giunta alla seconda stagione, è una produzione originale di OGM Pictures. La serie originaria della Turchia, dove è andata in onda fino al 2021 con il titolo Dogdugun Ev Kaderindir, nel nostro paese è formata da 99 episodi inediti. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul. Il regista è Cagri Bayrak, mentre fra i tanti sceneggiatori spiccano Firuze Engin, Selcan Ozgur e Berrin Tekdemir

Nel corso di My Home My Destiny di lunedì 9 dicembre, Mehdi è gravemente ferito e tutti sono molto preoccupati per lui. Zeynep, dopo aver compreso la situazione, propone al suo ex marito di fermarsi a casa sua per la notte. Nel frattempo, Nermin sceglie di parlare con Mehdi e si scusa con l’uomo per il comportamento avuto.

My Home My Destiny 9 13 dicembre, la trama

Il martedì, la notizia della sparatoria avvenuta il giorno prima inizia a circolare. Ben presto, tutti lo vengono a sapere. In primis perché Mehdi racconta ciò che è accaduto a Cemile. In seguito, Emine parla con Ozlem e Savas, che fino a quel momento erano all’oscuro di tutto.

La settimana di My Home My Destiny procede il mercoledì. Ali Riza viene a sapere del segreto e ha un mancamento. Ozlem se la prende con Sultan ed Emine, mentre Sakine e Nermin continuano ad avere dei diverbi.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

Durante My Home My Destiny di giovedì, Baris e Zeynep si incontrano per parlare della sparatoria. Il faccia a faccia sembra potersi trasformare in altro, ma i due sono interrotti da una telefonata. Infine, nell’appuntamento in onda sulla rete ammiraglia del Biscione nella giornata di venerdì, Ali Riza e Baris si confrontano in una cena. Zeynep, a sua volta, parla dei suoi stati d’animo con Emine.

My Home My Destiny 9 13 dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dei prossimi appuntamenti di My Home My Destiny, in onda da lunedì al venerdì, nel pomeriggio di Canale 5 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.