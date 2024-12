La Promessa, le trame dal 9 al 15 dicembre

Da lunedì 9 a domenica 15 dicembre, su Rete 4, sono in onda nuovi appuntamenti de La Promessa. La soap opera spagnola è proposta tutti i giorni nella fascia del preserale, prendendo il via dalle ore 19:35 circa.

La Promessa 9 15 dicembre, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione de La Promessa sono Studio Canal e Bambù Producciones. La soap è nata da un’idea originale di Josep Cister Rubio ed ha come registi Miguel Conde ed Eva Bermudez De La Vega. Le riprese si sono svolte in Spagna, a poca distanza da Madrid.

Ne La Promessa di lunedì 9 dicembre, Lorenzo, essendo il nuovo socio, si offre volontario per riparare all’errore commesso da Jeronimo e Pelayo. Fornisce le armi che servono a Cavendish, ma in cambio chiede di avere più soldi.

Durante l’appuntamento del martedì, invece, Jimena si confida con Abel ed ammette di voler riconquistare la piena fiducia di Manuel prima di raccontargli la verità sulla gravidanza. Tuttavia, Manuel sembra essere sicuro: per lui, il matrimonio con la ragazza è finito definitivamente.

La Promessa 9 15 dicembre, la trama

La settimana dal 9 al 15 dicembre de La Promessa procede mercoledì. Alonso è afflitto dalla malinconia e Curro si sente responsabile per tale stato d’animo. Insieme a Jana pensa ad un modo per risollevargli il morale. Il giovedì, Salvador continua a proporre di celebrare un finto matrimonio con Maria, ma quest’ultima, così come gli altri domestici, boccia l’idea.

Nel corso della puntata del venerdì, una notizia sconvolge tutti i protagonisti. Pelayo è stato assassinato e la sua morte lascia senza parole sia i signori che la servitù. Il sergente Funes ha l’incarico di indagare ed ipotizza una rapina finita male.

Cosa succede il sabato e la domenica

Nell’episodio del sabato, Manuel rifiuta di convivere con Jimena, ma si offre di accompagnarla ad alcuni eventi. Lorenzo e Cavendish hanno un duro confronto. Infine, durante La Promessa di domenica 15 dicembre, Jana ed Alonso hanno un confronto sulle ferite del passato. La prima, con Curro, cerca ancora risposte sulla morte della mamma.

La Promessa 9 15 dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attorie e dei personaggi da loro interpretati durante La Promessa, soap opera in onda tutti i giorni, da lunedì alla domenica, su Rete 4 ed in streaming e on demand su Mediaset Infinity.