Attacco al potere Paris has fallen, la seconda puntata su Italia 1: trama e cast

Lunedì 9 dicembre prosegue, con la seconda puntata, la serie Attacco al potere Paris has fallen. La produzione è proposta su Italia 1 in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

Attacco al potere Paris has fallen seconda puntata, regista e dove è girata

Ispirata all’omonima saga cinematografica, la serie Attacco al potere Paris has fallen è una produzione originale delle società Urban Myth Films, Millennium Media, G-BASE e StudioCanal. Le riprese, durate alcune settimane, si sono svolte a Parigi e a Londra, ovvero le capitali della Francia e dell’Inghilterra.

La fiction appartiene al genere thriller ed è composta da un totale di otto appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di 50 minuti. Italia 1, salvo modifiche improvvise di programmazione, ne propone due alla settimana, nel prime time del lunedì. La sceneggiatura è scritta da Howard Overman. La regia, invece, è di Oded Ruskin e Hans Herbots.

Attacco al potere Paris has fallen seconda puntata, la trama

Durante la seconda puntata di Attacco al potere Paris has fallen, Jacob Pearce continua a ricercare Cedric Duval e il membro di alto rango della DGSE Beatrice Paquin. Il personaggio principale, infatti, ritiene i due colpevoli dell’attentato che ha cambiato per sempre la sua vita.

La Presidente della Repubblica Francese Juliette Levesque, nel frattempo, è determinata a tutto pur di proteggere i suoi cittadini. Vincent, capo scorta della DGSE, continua a stare al fianco della leader, anche se inizia a sospettare che la donna stia nascondendo qualcosa. L’agente dell’MI6 Taylor, invece, è in crisi: teme di non riuscire a gestire gli impegni lavorativi con la sua vita privata.

Spoiler finale

Pearce, nella seconda puntata della serie, prosegue nella sua caccia all’uomo. Vincent e Zaia provano a fermarlo, preoccupati che l’uomo possa entrare in possesso di una pericolosa arma. Nonostante gli sforzi dei due, però, l’ex capitano della Légion Étrangère sembra sempre un passo avanti.

Attacco al potere Paris has fallen seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Attacco al potere Paris has fallen, il cui nuovo appuntamento è in onda su Italia 1 oggi, lunedì 9 dicembre, a partire dalle ore 21:20 circa e fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.