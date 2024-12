GialappaShow, la puntata del 9 dicembre: co-conduttrice Elettra Lamborghini, ospiti Cucciari e Lillo

Lunedì 9 dicembre è in onda l’ultima puntata dell’edizione autunnale di GialappaShow. Il programma prende il via alle 21:25 circa ed è fruibile, oltre che su TV8, anche su Sky Uno, rete visibile sul canale 108 di Sky.

GialappaShow 9 dicembre, la co-conduttrice è Elettra Lamborghini

Il format, prodotto dalla Banijay Italia, è ideato dalla Gialappa’s Band, gruppo comico formato da Marco Santin e Giorgio Gherarducci. I due, durante la puntata, commentano, in qualità di voci fuori campo, tutto ciò che avviene in studio. Al timone del programma, come sempre, c’è il Mago Forest. Al suo fianco, per l’appuntamento odierno, c’è la cantante Elettra Lamborghini, nelle scorse settimane già vista come ospite a Ballando con le stelle.

Le rubriche e le gag

A GialappaShow di oggi, lunedì 9 dicembre, tornano alcune delle rubriche che hanno contribuito al grande successo del programma. In primis partecipa Miriam, addetta ai lavori del dietro le quinte che ha il volto della comica Brenda Lodigiani. Quest’ultima, nell’edizione che termina oggi, è stata fra le protagoniste più apprezzate, grazie soprattutto alle parodie di Angela dei Ricchi e Poveri e di Annalisa.

Confermati i Neri per caso, che si esibiscono in alcuni grandi successi della musica internazionale. Il gruppo, questa settimana, propone la cover di Heroes di David Bowie e di Under Pressure dei Queen. In scaletta l’ultimo capitolo dell’amatissima saga di Sensualità a corte, gag che ha come protagonisti Jean Claude e Madre, che hanno il volto rispettivamente di Marcello Cesena e Simona Garbarino.

GialappaShow 9 dicembre, gli ospiti

Sono tantissimi gli ospiti che si alternano sul palco e che arricchiscono l’ultima puntata della quarta edizione di GialappaShow. Nella puntata di lunedì 9 dicembre è accolta la conduttrice Geppi Cucciari, padrona di casa di Splendida Cornice, in onda tutti i giovedì su Rai 3. C’è Ermal Meta, cantautore che nei prossimi mesi girà varie città del nostro paese per un tour.

Spazio al musicista Eugenio Finardi, che ha una carriera lunga oltre 50 anni, durante i quali ha realizzato successi come Amore diverso, Patrizia e Cadere sognare. Altro momento musicale ha come protagonista Giancarlo Parisi, che quest’anno ha rilasciato il singolo dal titolo L’Amore va in salita. L’attore Bebo Storti torna ad interpretare il celebre Conte Ugaccione, personaggio che in passato ha presenziato a storici format della Gialappa’s Band, fra cui Mai dire gol!. Infine, c’è Lillo, che il prossimo 23 dicembre è nelle sale cinematografiche italiane con il film Cortina Express.