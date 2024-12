Piedone Uno sbirro a Napoli episodio Scuorno: trama, cast e curiosità

Lunedì 9 dicembre, la prima stagione di Piedone Uno sbirro a Napoli procede con l’appuntamento Scuorno. Il secondo episodio della serie prende il via alle 21:15 circa ed è trasmesso, in contemporanea, su Sky Cinema Uno e Sky Investigation, reti visibili sui canali 301 e 114 di Sky.

Piedone Uno sbirro a Napoli Scuorno, regista e dove è girata

L’appuntamento dal titolo Scuorno, come detto, è il secondo della prima stagione di Piedone Uno sbirro a Napoli. La miniserie, che ha debuttato sulla piattaforma satellitare la scorsa settimana, è composta da quattro puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 90 minuti. Sky, salvo improvvise modifiche di palinsesto, ne propone una alla settimana, nel prime time del lunedì.

Le società che hanno curato la realizzazione della fiction sono Titanus Production, Wildside e Sky Studios. La sceneggiatura è scritta da Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Jacopo Sonnino e Peppe Fiore. Colui che ha il compito di curare la regia, invece, è Alessio Maria Federici. Le riprese si sono svolte a Napoli.

Piedone Uno sbirro a Napoli Scuorno, la trama

Nel corso dell’appuntamento intitolato Scuorno, il protagonista Vincenzo Palmieri, che ha il volto di Salvatore Esposito, deve indagare su un nuovo caso. Al suo fianco può contare sulla commissaria Sonia Ascarelli e sull’ispettore aggiunto Michele Noviello, che sono interpretati rispettivamente da Silvia D’Amico e Fabio Balsamo.

I tre lavorano al caso della morte di una adolescente di 17 anni. I protagonisti iniziano sin da subito le indagini, nel tentativo di scoprire la verità. Ben presto, comprendono che la giovane è probabilmente rimasta vittima di revenge porn. Una vicenda, questa, che coinvolgerebbe altre minorenni.

Spoiler finale

In Scuorno, Palmieri e Sonia sembrano essere vicini alla risoluzione del caso, ma un imprevisto blocca l’inchiesta. Essa, infatti, porta i protagonisti ad indagare su un noto e molto potente politico della città. Infine, il protagonista porta avanti, in segreto, una seconda indagine, relativa ad Edoardo Iodice. Quest’ultimo è un criminale che tutti credono morto, ma che secondo Palmieri è in realtà latitante.

Piedone Uno sbirro a Napoli Scuorno, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della miniserie Piedone Uno sbirro a Napoli, il cui nuovo appuntamento è visibile oggi, lunedì 9 dicembre, dalle ore 21:15 circa su Sky Cinema Uno e Sky Investigation.