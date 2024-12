Libera episodi In dubio pro reo e Lex aequa omnia est su Rai 1: trama e finale

Martedì 10 dicembre, su Rai 1, sono in onda gli episodi intitolati In dubio pro reo e Lex aequa omnia est di Libera. La fiction con protagonista Lunetta Savino è visibile dalle 21:25 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Affari Tuoi.

Libera In dubio pro reo, regista e dove è girata

In dubio pro reo e Lex aequa omnia est sono rispettivamente il settimo ed ottavo episodio della fiction, che dunque giunge al termine oggi. Appartenente al genere legal drama, Libera è una produzione originale della 11 Marzo Film. Tale società ha realizzato il titolo con la collaborazione di Rai Fiction. Il produttore esecutivo che ha firmato il progetto è Matteo Levi.

La trama è scritta da Eleonora Fiorini e da Mauro Casiraghi. La regia, invece, è firmata da Gianluca Mazzella. Le riprese, durate alcune settimane, si sono svolte nella città di Trieste. Ad oggi, la TV di Stato non ha confermato la serie per una seconda stagione. Tuttavia, è molto probabile che le vicende possano avere un seguito, considerati anche gli ottimi ascolti ottenuti. I tre appuntamenti fino ad ora trasmessi hanno convinto una media superiore ai 3 milioni di persone, permettendo a Rai 1 di vincere la sfida Auditel contro le concorrenti.

Libera In dubio pro reo, la trama

Durante In dubio pro reo, Pietro, in seguito ad una soffiata, inizia ad indagare su Sergio Covacich. L’uomo, accompagnato da Libera, si reca nel cantiere del sospettato e si scontra con Teschio, uno dei suoi scagnozzi. Pietro, nonostante le violenze e minacce ricevute, riesce a trovare Teschio, che potrebbe diventare un importante testimone per incastrare Covacich.

Lex aequa omnia, la trama

La serata con Libera di martedì 1o dicembre procede con l’appuntamento Lex aequa omnia. In esso, Davide porta sia Covacich che Pietro in questura. La protagonista scopre che Aldo Ferrero non è il mandate dell’omicidio di Bianca. L’unica persona che potrebbe raccontare la verità è Covacich, che però è rinvenuto morto.

Libera In dubio pro reo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Libera, fiction il cui finale di stagione è in onda oggi, martedì 10 dicembre, dalle ore 21:25 circa su Rai 1 e fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite la piattaforma gratuita Rai Play.