Champions League 2024-2025, la sesta giornata: Juventus-Manchester City su Amazon Prime Video

Martedì 10 dicembre prende il via la sesta giornata di Champions League 2024-2025. Un turno, quello al via oggi, che è molto importante per il proseguo nella competizione dei cinque team italiani, ovvero il Milan, l’Inter, il Bologna, la Juventus e l’Atalanta.

Champions League 2024-2025 sesta giornata, i match del martedì

Sono due le compagini nostrane che scendono in campo martedì 10 dicembre. Il calendario della sesta giornata di Champions League propone, in primis, l’appuntamento che oppone l’Inter di Simone Inzaghi ai tedeschi del Bayern Leverkusen. Un impegno, quello in Germania, che, almeno sulla carta, inizia con i nerazzurri favoriti. Con quattro vittorie ed un pareggio, l’Inter occupa, al momento, il secondo posto della classifica e mira a proseguire la striscia di risultati utili. Bayern Lerverkusen-Inter è in onda dalle 21:00 solo su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 ed ha come commentatori la coppia composta da Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.

Alla stessa ora, visibile in esclusiva solo su Sky Sport Arena e Sky Sport 253, prende il via la super sfida fra l’Atalanta e il Real Madrid. La compagine guidata Gian Piero Gasperini è fra quelle maggiormente in forma in Europa. Prima in classifica in campionato, in Champions è ancora imbattuta grazie a tre vittorie e due pareggi. Sfida i Blancos campioni in carica, che però hanno faticato nella prima parte di stagione, essendo fermi a quota sei punti. La telecronaca è di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

La Juventus su Amazon Prime Video

Mercoledì 11 dicembre, la sesta giornata di Champions League 2024-2025 va avanti con altre tre partite. Alle 21:00 il Milan, allo Stadio San Siro, cerca i tre punti contro la Stella Rossa. I rossoneri, favoriti alla vigilia del match, cercano il quarto successo di fila. L’incontro è proposto su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 ed è raccontato da Riccardo Gentile e Massimo Gobbi.

In contemporanea scende in campo il Bologna. I rossoblù, che in classifica hanno solo un punto, sperano di festeggiare il primo trionfo nella difficile trasferta contro il Benfica. Nella cabina di commento ci sono Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi, che raccontano ciò che avviene in campo agli spettatori di Sky Sport Arena e Sky Sport 253.

Infine, la sesta giornata di Champions League 2024-2025 termina, per le italiane, con il match fra la Juventus e il Manchester City. L’interessante confronto fra Thiago Motta e Pep Guardiola parte alle 21:00 ed è una esclusiva di Amazon Prime Video. Qui i commentatori sono i soliti Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Champions League 2024-2025 sesta giornata, l’incontro in chiaro

Anche per la sesta giornata di Champions League, la rete del digitale terrestre TV8 propone in diretta un match in chiaro con protagonisti team stranieri. I tanti appassionati, mercoledì 11 dicembre, possono seguire Borussia Dortmund-Barcellona. La telecronaca è firmata da Maurizio Compagnoni ed Aldo Serena.