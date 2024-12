Alexa Vita da detective episodi Vecchia scuola e Una salma di troppo: trama e finale

Mercoledì 11 dicembre, su Giallo, sono in onda gli episodi Vecchia scuola e Una salma di troppo di Alexa Vita da detective. La serie tv, appartenente al genere poliziesco, è trasmessa in prime time, dalle ore 21:10 circa.

Alexa Vita da detective Vecchia scuola, regista e dove è girata

La fiction è una produzione originale dell’Australia. Qui, la prima stagione, che nel nostro paese ha esordito due settimane fa, ha debuttato nel 2019 con il titolo originale My Life is Murder. Le società che hanno realizzato il titolo sono CJZ e Greenstone TV.

Coloro che hanno scritto la sceneggiatura di Alexa Vita da detective sono Matt Ford, Peter Gawler, Ainslie Clouston, Chris Hawkshaw, Claire Tonkin, Monica Zanetti e Tim Pye. La regia, invece, è di Leah Purcell, Mat King, Jovita O’Shaughnessy e Ben C. Lucas. Il primo capitolo della fiction è composto da dieci appuntamenti, dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. Quelli odierni sono il settimo ed ottavo episodio.

Alexa Vita da detective Vecchia scuola, la trama

Durante Vecchia scuola di Alexa Vita da detective, per la protagonista è giunto il momento di affrontare il suo passato. L’occasione si presenta nel momento in cui la donna torna, per lavoro, nel liceo che ha frequentato quando era solo una adolescente. All’interno del suo ex istituto privato, infatti, si è consumato un omicidio. La vittima è un ex insegnante del personaggio principale, che è determinata a risolvere il crimine ed arrestare l’assassino. L’indagine, tuttavia, nasconderà più di qualche insidia.

Una salma di troppo, la trama

La serata con Alexa Vita da detective di oggi, mercoledì 11 dicembre, procede alle 22:10 circa con l’appuntamento Una salma di troppo. In esso, la protagonista deve far luce su un vero e proprio mistero. Un uomo è stato assassinato in circostanze poco chiare. Il suo corpo è stato rinvenuto in un luogo decisamente particolare: all’interno di una tomba che, però, appartiene ad un’altra persona. Il personaggio principale, nel frattempo, deve fare i conti con le conseguenze di una esperienza decisamente traumatica.

Alexa Vita da detective Vecchia scuola, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Alexa Vita da detective, la cui prima stagione procede oggi, mercoledì 11 dicembre, su Giallo, rete visibile sul canale 38 del digitale terrestre, a partire dalle ore 21:10 circa.