Dostoevskij episodi Mai vista stagione peggiore e Non siate crudeli con un finale: trama e cast

Mercoledì 11 dicembre, su Sky Cinema Due e Sky Atlantic, sono in onda gli episodi dal titolo Mai vista stagione peggiore e Non siate crudeli con un finale di Dostoevskij. La serie, giunta al finale di stagione, è trasmessa, sulle reti visibili nei canali 302 e 110 di Sky, a partire dalle ore 21:20 circa.

Dostoevskij Mai vista stagione peggiore, regista e dove è girata

Produzione originale del nostro paese, le società che hanno lavorato alla realizzazione di Dostoevskij sono Sky Studios e Paco Cinematografica. Le due, nel progetto, hanno potuto godere del supporto del Ministero della Cultura.

Appartenente ai generi drammatico e thriller, la fiction porta la firma dei fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo. I due, infatti, sono gli ideatori della fiction. Inoltre, hanno scritto la sceneggiatura ed hanno curato la regia.

Presentata in anteprima durante la 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, la prima stagione giunge al termine con gli appuntamenti odierni. Al momento non è noto se la serie proseguirà o meno con un secondo capitolo. Le riprese si sono svolte in numerose località del Lazio.

Dostoevskij Mai vista stagione peggiore, la trama

Nel corso dell’appuntamento dal titolo Mai vista stagione peggiore di Dostoevsij, l’indagine del protagonista Enzo Vitello arriva, finalmente, ad una svolta. Il personaggio principale, infatti, riesce, dopo numerosi sforzi, a ritracciare Esposito, fornitore di armi del killer. Vitello, approfittando di tale progresso, obbliga Esposito a chiedere al killer di raggiungerli. L’obiettivo del protagonista è chiaro: arrivare, finalmente, al faccia a faccia definitivo con il criminale.

Non siate crudeli con un finale, la trama

La serata con Dostoevskij procede con l’episodio dal titolo Non siate crudeli con un finale. In esso, il momento tanto atteso è, oramai, prossimo ad arrivare. Vitello, infatti, è riuscito a rintracciare il serial killer che ha gettato nel terrore l’intero territorio e che è finito nel mirino del protagonista da tempo. L’incontro-scontro fra i due, però, nasconde numerose insidie ed è destinato a riservare non poche sorprese.

Dostoevskij Mai vista stagione peggiore, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Dostoevskij, serie tv la cui prima stagione termina con il doppio episodio in onda oggi, mercoledì 11 dicembre, a partire dalle ore 21:20 su Sky Atlantic e in diretta streaming ed on demand su Now TV e Sky Go.