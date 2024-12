No Good Deed su Netflix: trama, cast e curiosità

Giovedì 12 dicembre, a partire dalle ore 09:00 circa, è rilasciata, su Netflix, la serie tv dal titolo No Good Deed. La produzione è trasmessa, oltre che in Italia, in tutti i paesi del mondo in cui il servizio di intrattenimento streaming.

No Good Deed, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione di No Good Deed sono Visualized, Inc., Gloria Sanchez Productions e Netflix Studios. Originaria degli Stati Uniti, dove la produzione è stata ideata e girata, è ideata da Liz Feldman, che in carriera ha già creato titoli noti come Dead to Me.

Fra i tanti produttori esecutivi che hanno lavorato al progetto ci sono Liz Feldman, Will Ferrell, Jessica Elbaum, Christie Smith e Silver Tree. La sceneggiatura è scritta da Liz Feldman, Cara Di Paolo, Crystal Jenkins, Kelly Hutchinson, Bruce Eric Kaplan e Zora Bikangaga. La regia, invece, è di Silver Tree.

La prima stagione della serie è composta da otto puntate. Ognuna di esse ha una durata di circa 30 minuti. Netflix, come di consueto, rilascia gli appuntamenti tutti insieme, dalle ore 09:00 di oggi, giovedì 12 dicembre.

No Good Deed, la trama

Al centro della trama di No Good Deed ci sono i coniugi Morgan. In particolare, i protagonisti Paul e Lydia, coppia di mezza età, decidono di cambiare vita e, per tale motivo, mettono in vendita la loro villa. Essa, in pieno stile spagnolo degli anni ’20, è situata in uno dei quartieri più pregiati di Los Angeles. La notizia della messa in vendita di tale abitazione genera, in poco tempo, un grande interesse nella zona.

Spoiler finale

Durante No Good Deed, i coniugi Morgan ricevono le offerte per l’acquisto della loro casa da parte di tre famiglie. I potenziali acquirenti, molto determinati, non sanno che la casa in vendita nasconde, in realtà, dei segreti oscuri e potenzialmente molto pericolosi. I Morgan, ben presto, si rendono conto che provare a scappare non risolverà i loro problemi.

No Good Deed, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie No Good Deed, che nel nostro paese è rilasciata a partire dalle ore 09:00 di oggi, giovedì 12 dicembre, sulla piattaforma di intrattenimento streaming Netflix.