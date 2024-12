Europa League 2024-2025, la sesta giornata: dove vedere Roma-Braga ed Ajax-Lazio

Giovedì 12 dicembre si disputa la sesta giornata di Europa League 2024-2025. La seconda competizione più importante del calcio europeo ha come protagoniste due compagini italiane. Stiamo parlando dei team capitolini, ovvero della Roma di Claudio Ranieri e della Lazio di Marco Baroni.

Europa League 2024-2025 sesta giornata, a che ora giocano i giallorossi

Per il nostro paese, la sesta giornata di Europa League 2024-2025 prende il via alle 18:45, quando è previsto il fischio di inizio dell’appuntamento che oppone la Roma ai portoghesi del Braga. L’incontro potrebbe essere fondamentale per il proseguo nella competizione: i giallorossi, infatti, sono a quota sei punti, dietro di una sola lunghezza rispetto agli avversari. Vincere, dunque, permetterebbe alla Roma di scalare varie posizioni in classifica.

Roma-Braga, incontro che si disputa allo Stadio Olimpico, è in onda, in diretta e in esclusiva, su Sky. La piattaforma satellitare, in particolare, propone la sfida sulle reti Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252 e Sky Sport 4K (413). La telecronaca è a cura di Maurizio Compagnoni e Blerim Dzemaili. Gli inviati a bordocampo sono Angelo Mangiante e Paolo Assogna.

Europa League 2024-2025 sesta giornata, Ajax-Lazio delle 21:00

La sesta giornata di Europa League 2024-2025 va avanti poche ore più tardi, dalle 21:00. Gli olandesi dell’Ajax accolgono, presso l’impianto Amsterdam Arena, la Lazio. I biancocelesti sono ancora imbattuti nel torneo ed occupano il secondo posto, avendo ottenuto quattro vittorie ed un pareggio. Ottimo anche il rendimento dei padroni di casa, che sono sesti con 1o punti. Ajax-Lazio è una sfida che la sola Sky propone ai propri abbonati, sulle reti Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Il racconto è firmato da Massimo Marianella e da Nando Orsi. A bordocampo sono presenti Matteo Petrucci e Gianluigi Bagnulo.

Come di consueto, la rete del digitale terrestre TV8 propone, in diretta e in chiaro, uno dei migliori match del turno con protagoniste compagini straniere. Questa settimana è nei palinsesti lo scontro fra il Rangers e il Tottenham. In cabina di commento c’è Nicola Roggero.

La Fiorentina in Conference League

Infine, oltre all’Europa League, il 12 dicembre si svolge anche la quinta giornata di Conference League. L’unico team nostro portacolori è la Fiorentina. I Viola sono impegnati a partire dalle 18:45, quando allo Stadio Artemio Franchi prende il via lo scontro con il LASK. Il team allenato da Raffaele Palladino, alla vigilia, è il grande favorito per la vittoria. Fiorentina-LASK è in onda su Sky Sport Arena (canale 204). Il commento è di Daniele Barone e Lorenzo Minotti.