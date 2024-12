Stasera in tv giovedì 12 dicembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 12 dicembre 2024. Su Rai3, il people show Splendida cornice, condotto da Geppi Cucciari. Su Canale 5, la soap Endless Love, con Burak Ozcivit.

Stasera in tv giovedì 12 dicembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, l’8° puntata della fiction Don Matteo 14, con Raoul Bova, Nino Frassica, Nathalie Guetta, Eugenio Mastrandrea, Federica Sabatini. Cecchini (Nino Frassica), preoccupato perché Martina si comporta in modo strano, sospetta che la nipote possa essere incinta. Il maresciallo spera di chiarire la questione prima del ritorno a Spoleto del colonnello Tommasi. Intanto Vittoria è assalita dai dubbi sulla relazione con Egidio.

Su Rai3, alle 21.20, il people show Splendida cornice. Ogni giovedì sera Geppi Cucciari parte dalla gente, dalle loro storie e dalle notizie della settimana per regalarci due ore di intrattenimento in cui non mancano mai la cultura e l’ironia con i contributi di “competenti” come Amalia Ercoli Finzi, Giuseppe Antonelli, Paola Di Turi e Giovanni Manet.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Concerto per i 30 anni dell’OSN Rai. L’orchestra Rai, diretta da Andrés Orozco-Estrada, ha festeggiato con due concerti, in onda oggi e domani. Il primo ricalca il programma del debutto diretto da Georges Pretre: musiche di Strauss, Stravinskij e Ravel.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. La lunga cavalcata autunnale di Paolo Del Debbio sta per finire: stasera è in programma la penultima puntata del 2024 dell’intenso talk condotto dal giornalista toscano, che negli ultimi tre mesi ha presidiato, con “4 di sera”, anche la fascia oraria che precede la prima serata di Rete 4.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Endless Love, con Burak Ozcivit. Nihan e Kemal (Burak Ozcivit) sospettano che i Kozcuoglu siano coinvolti nel mistero che circonda Leyla e continuano ad esplorare le ragioni che li hanno indotti a cercare di farla tacere. Vanno a parlare con Mujgan e scoprono che trent’anni prima la Kozcuoglu Holding ha attraversato una brutta crisi.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza pulita. La questione del patriarcato è stata affrontata di recente nel talk di Giovanni Floris. Nell’occasione il sociologo e politologo Luca Ricolfi aveva detto che il tema esiste nelle famiglie di immigrati. Se ne riparlerà anche questa sera?

Su Tv8, alle 21.00, League: Calcio Uefa Europa Rangers-Tottenham. In chiaro c’è Rangers-Tottenham, uno degli incontri fra squadre straniere valido per la 6° giornata di Europa League. In campo anche Ajax-Lazio e Roma-Braga. Stasera gioca anche la Fiorentina contro il Lask per la Conference League.

Su Nove, alle 21.30, il reality Il contadino cerca moglie. Ottavo e ultimo appuntamento per questa stagione con il reality condotto da Gabriele Corsi. Per i quattro contadini e per la contadina è giunto il momento di tirare le somme e capire se la convivenza rurale darà, è il caso di dirlo, i frutti.

Su Real Time, alle 21.30, il reality L’amore non ha età. Cosa succederebbe se vostra mamma o nonna frequentasse un uomo che ha la metà dei suoi anni? Riascoltiamo le storie di alcune donne che parlano della loro relazione con uomini molto più giovani e dei pregiudizi che devono affrontare.

I film di questa sera giovedì 12 dicembre 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2014, di Michael R. Roskam, Chi è senza colpa, con Tom Hardy, James Gandolfini. L’ex criminale Bob gestisce un bar a Brooklyn con il cugino. Ma i suoi tentativi di condurre una vita onesta vanno in frantumi quando rimane coinvolto in una rapina andata male.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film giallo del 2017, di Gilles Paquet-Brenner, Mistero a Crooked House, con Max Irons. Charles, giovane investigatore privato, viene incaricato da Sophia, sua ex fiamma, d’indagare sulla morte del nonno Aristides Leonides. Sembra si sia trattato di un infarto, ma…

Su Italia 1, alle 21.45, il film commedia del 2020, di Massimo Venier, Odio l’estate, con Aldo, Giovanni e Giacomo. Aldo (Aldo Baglio), Giovanni (Giovanni Storti) e Giacomo (Giacomo Poretti) partono da Milano con le famiglie per trascorrere una vacanza in Puglia. Non si conoscono ma, una volta giunti a destinazione, scoprono che per un errore dell’agenzia immobiliare hanno affittato tutti e tre la stessa casa.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 1996, di Walter Hill, Ancora vivo, con Bruce Willis. 1931. In una cittadina semiabbandonata del Texas arriva un misterioso straniero: si troverà coinvolto nella guerra tra due bande di fuorilegge che si contendono il controllo del contrabbando d’alcool.

Su La 5, alle 21.35, il film commedia del 2013, di Vanessa Parise, Tornando a casa per Natale, con Carly McKillip. Per Natale, Kate vuole riunire la sorella Melanie, con la quale non parla da anni, e i genitori, separati, nella loro vecchia casa. C’è però un problema: qualcun altro vive ora nell’abitazione.

Su Cine34, alle 21.05, il film commedia del 1968, di Pietro Germi, Serafino, con Adriano Celentano, Ottavia Piccolo. Rientrato dalla leva militare, un ingenuo pastore riceve una grossa eredità, che inizia a dilapidare in regali. I parenti lo credono pazzo e vogliono farlo internare.

Stasera in tv giovedì 12 dicembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2024, di Domenico de Feudis, La coda del diavolo, con Luca Argentero. Sante Moras, guardia carceraria ed ex poliziotto, viene accusato ingiustamente di aver ucciso un detenuto. Per scagionarsi è costretto a fuggire e ad indagare con l’aiuto di una giornalista, Fabiana Lai.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Gary Ross, Free State of Jones, con Matthew McConaughey. Mississippi, 1862. Durante la Guerra di Secessione, il contadino Newton Knight diserta l‘esercito confederato e torna a casa, dove organizza e guida una rivolta popolare.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2021, di Gilles de Maistre, Il lupo e il leone, con Molly Kunz. Tornata in Canada per il funerale del nonno, la giovane Alma s’imbatte in un cucciolo di leone smarrito e in una piccola lupa. Sarà l’inizio di una grande amicizia che le cambierà la vita per sempre.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2001, di Dominic Sena, Codice: Swordfish, con John Travolta, Hugh Jackman. Per finanziare un gruppo patriottico estremista, l’ex agente governativo Shear progetta una clamorosa rapina. Per attuarla chiede aiuto all’hacker Stanley Jobson.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1999, di Simon West, La figlia del generale, con John Travolta. Indagando sul brutale omicidio del capitano Elizabeth Campbell, figlia del noto generale “Fighting Joe”, il sottufficiale Paul Brenne porta alla luce inquietanti verità.