Endless Love, la puntata di giovedì 12 dicembre su Canale 5: trama, cast e curiosità

Giovedì 12 dicembre, su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento di Endless Love. La soap opera, originaria della Turchia, è proposta dalle ore 21:25 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Striscia la Notizia!.

Endless Love 12 dicembre, regista e dove è girata

Endless Love, che in patria è conosciuta con il titolo originale Kara Sevda, ha debuttato in Turchia nel 2015. La serie è una produzione originale della società Ay Yapim, che ha già firmato altre fiction di successo come Segreti di famiglia e La ragazza e l’ufficiale.

Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

Endless Love 12 dicembre, la trama

Nel corso di Endless Love di oggi, giovedì 12 dicembre, i protagonisti sono molto scossi per ciò che è accaduto a Leyla. La donna, infatti, è ricoverata in ospedale ed è in condizioni di salute gravissime. Nihan e Kemal sospettano che ciò che è accaduto alla donna sia stato causato, in qualche modo, dagli esponenti della famiglia Kozcouglu. Tuttavia, non riescono a comprendere il perché possano aver cercato di far tacere Leyla per sempre. Nella speranza di chiarire meglio la situazione, Nihan e Kemal scelgono di andare a parlare con Mujgan. La donna li informa del fatto che qualche decennio primo la società Kozcouglu Holding ha attraversato un periodo di grande crisi economica.

Spoiler finale

Intanto, durante Endless Love di oggi, Mercan continua ad indagare, nel tentativo di individuare ed incastrare la persona che ha appiccato l’incendio. Nel frattempo, tiene Emir in custodia. Leyla, ancora ricoverata in ospedale, è in condizioni stabili, ma la sua famiglia teme che la situazione possa precipitare da un momento all’altro.

I protagonisti Nihan e Kemal sono felici in quanto riescono a passare del tempo insieme a Deniz. Infine, Adem è convinto di aver trovato una persona che potrebbe essere coinvolta nel tentato omicidio di Leyla.

Endless Love 12 dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’appuntamento odierno di Endless Love, soap turca la cui programmazione tv in prima serata prosegue oggi, giovedì 12 dicembre, dalle ore 21:25 circa su Canale 5 e fruibile in streaming su Mediaset Infinity.