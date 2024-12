Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso 2, l’ultima puntata su Rai 1: trama e finale

Lunedì 16 dicembre, Rai 1 propone l’ultima puntata di Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso 2. La fiction, in particolare, prende il via dalle ore 21:25 circa.

Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso 2 ultima puntata, regista e dove è girata

Le società che firmano la produzione di Vincenzo Malinconico 2 sono Rai Fiction e Viola Film, che hanno lavorato in collaborazione. La sceneggiatura della serie è firmata da Diego De Silva, Gualtiero Rosella, Paola Mammini, Pierpaolo Piciarelli e Luca Miniero. Quest’ultimo cura anche la regia. La trama è ispirata ai romanzi I valori che contano, Sono felice dove ho sbagliato e dal racconto Patrocinio gratuito, tutti scritti da Diego De Silva.

La seconda stagione della fiction giunge al termine con la puntata di oggi, in onda eccezionalmente il lunedì. Al momento, la TV di Stato non si è pronunciata in merito ad una terza stagione della serie, che ha subito un importante calo di ascolti rispetto al primo capitolo.

Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso 2 ultima puntata, la trama

Nel corso dell’ultima puntata di Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso, Benny affronta Ega, una donna tanto affascinante quanto strana, che guida, in città, un popolare laboratorio teatrale per persone con cuori infranti.

Nel frattempo, il protagonista Vincenzo Malinconico continua le sue indagini per scoprire la verità relativa all’omicidio di Venere. Ancora una volta, per il proseguo dell’inchiesta è fondamentale il supporto di Antonella, una delle amiche della vittima.

Spoiler finale

Antonella, durante la quarta ed ultima puntata della seconda stagione della fiction, confessa al protagonista di aver subito un’aggressione sessuale durante una festa alla quale partecipavano persone molto importanti della città. Antonella, inoltre, ammette che Venere ha presenziato ad uno di questi party poco prima di perdere la vita.

Malinconico, a questo punto, decide di seguire questa pista investigativa e chiede aiuto a Tricarico. I due iniziano un’indagine che, ben presto, finirà per coinvolgere molte persone della cosiddetta Salerno Bene, ovvero la parte più ricca ed in vista della cittadina.

Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso 2 ultima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della seconda stagione della serie tv, il cui nuovo ed ultimo appuntamento è proposto oggi, lunedì 16 dicembre, dalle ore 21:25 circa su Rai 1 e fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.