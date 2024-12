English Teacher su Disney+ dal 18 dicembre: trama, cast e curiosità

Da mercoledì 18 dicembre, su Disney+, è visibile English Teacher. La sitcom, nel nostro paese, è rilasciata a partire dalle ore 09:00.

English Teacher, regista e dove è girata

Le società di produzione che hanno realizzato la serie sono Brian Jordan Alvarez Productions, 343 Incorporated e FXP. Le riprese si sono svolte in varie località degli Stati Uniti, dove il titolo ha debuttato lo scorso settembre, sull’emittente locale FX Networks.

L’ideatore è Brian Jordan Alvarez, che è anche l’attore protagonista, in quanto presta il volto al personaggio principale Evan Marquez. Inoltre, Jordan Alvarez figura nell’elenco degli registi, insieme a Jonathan Krisel e a Kathryn Dean. La sceneggiatura, invece, è firmata da Jake Bender, Zach Dunn, Dave King e Stephanie Koenig, oltre che dal già citato Brian Jordan Alvarez.

La prima e fino ad ora unica stagione è composta da otto appuntamenti. Ognuno di essi ha una durata di circa 20/25 minuti.

English Teacher, la trama

Al centro di English Teacher c’è Evan Marquez, professore di inglese presso una scuola superiore di provincia. La vita del protagonista cambia per sempre quando scopre di essere stato denunciato dai genitori di alcuni allievi. In particolare, l’accusa rivolta al personaggio principale è stata quella di aver baciato, di fronte agli studenti, quello che, nel frattempo, è diventato il suo ex fidanzato. Del fatto è stato messo al corrente anche il preside della scuola. Evan, così, è costretto a formulare una difesa scritta. L’uomo può contare sul sostegno dei suoi colleghi, il cui aiuto, però, si rivelerà tutt’altro che utile.

Spoiler finale

Intanto, la vita di Evan continua, costringendolo a districarsi fra gli impegni lavorativi e quelli legati al suo tempo libero. Il personaggio principale, mentre si trova a scuola, nota che da poco è arrivato, nell’istituto, un nuovo collega. Il suo nome è Harry e, sin da subito, l’uomo attira l’attenzione del protagonista. I due, ben presto, fanno conoscenza e fra loro si instaura un rapporto decisamente molto stretto.

English Teacher, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di English Teacher, sit com la cui prima stagione è rilasciata, nel nostro paese, a partire dalle ore 09:00 di mercoledì 18 dicembre, sulla piattaforma di intrattenimento streaming Disney+.