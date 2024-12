Stasera in tv mercoledì 18 dicembre 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 18 dicembre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? Su Italia 1, Calcio Coppa Italia: Roma-Sampdoria.

Su Rai1, alle 21.30, il programma musicale Sarà Sanremo. Carlo Conti accoglie al Teatro del Casinò di Sanremo i 30 Big in gara al prossimo Festival, che rivelano i titoli delle loro canzoni. Spazio anche ai finalisti di Sanremo Giovani e Area Sanremo: quattro di loro, i più votati dalla giuria, parteciperanno al Festival 2025 nella categoria Nuove Proposte.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Anche Federica Sciarelli chiude questa settimana il suo 2024, ma la rivedremo presto, all’inizio del nuovo anno. E come sempre durante la pausa natalizia la redazione continuerà a raccogliere le segnalazioni inviate dai cittadini ai diversi recapiti del programma, tra cui il numero di telefono 068262.

Su Rai5, alle 21.15, In scena. Attraverso le testimonianze di Maurizio Nichetti, Caterina D’Amico, Federica Mazzocchi, Franco D’Amato e Micaela Esdra viene descritta la personalità di Paolo Stoppa, uno degli attori più rappresentativi dello spettacolo italiano del Novecento.

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Si chiude in positivo l’autunno di Mario Giordano, che grazie alla sua redazione ha ottenuto nelle ultime settimane tanti risultati positivi, compresa la restituzione di molte case ai legittimi proprietari. Le sue battaglie, tra cui anche quella contro il politicamente corretto, proseguiranno nel 2025.

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale Andrea Bocelli 30: The Celebration. Un’altra serata di grande musica con Andrea Bocelli e gli illustri ospiti che questa estate hanno celebrato con lui i primi 30 anni di una carriera irripetibile. Tra gli altri, Ed Sheeran, Jon Batiste, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Zucchero, Giorgia, Plàcido Domingo, José Carreras, Lang Lang e Aida Garifullina.

Su Italia 1, alle 21.00, Calcio Coppa Italia: Roma-Sampdoria. Allo Stadio Olimpico la Roma di Claudio Ranieri affronta la Sampdoria di Andrea Sottil per la quinta giornata degli ottavi di finale di Coppa Italia. Sempre in diretta su questa rete ma alle 18.30 va in onda Atalanta-Cesena. Gli incontri sono in gara unica, quindi le vincitrici accedono ai quarti di finale.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Otto e mezzo. Dal lunedì al venerdì l’approfondimento politico condotto da Lilli Gruber è uno dei talk più gettonati. E tra gli argomenti seguiti ci sono l’attività di Governo e il ruolo delle opposizioni, con discussioni in studio fra ospiti qualificati.

Su Nove, alle 21.30, il varietà La Corrida. Come confermano gli ascolti, piace questa nuova edizione del popolare programma lanciato da Corrado e ora riproposto da Amadeus. In studio anche un’orchestra di 30 elementi guidata dal Maestro Leonardo De Amicis.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Dr. Pimple Popper: La Dottoressa Sciacciabrufoli “L’unicorno”. Nuovi casi aspettano la dottoressa Sandra Lee: tra questi, quello di Louis, ricoperto di pelle squamosa, e Jennifer che ha una protuberanza di corno sulla fronte.

Su Rai2, alle 21.20, il film commedia del 2022, di James Huth, The New Toy, con Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Simon Faliu. Il disoccupato Sami (Jamel Debbouze) accetta un posto di guardia notturna in un grande magazzino del tycoon Philippe Etienne. Una sera, per accontentare il figlio Alexandre (Simon Faliu), Etienne lo porta nel negozio per fargli scegliere un giocattolo da portare a casa: il ragazzo sceglie Sami.

Su Rai4, alle 21.20, il film d’avventura del 1982, di John Milius, Conan il barbaro, con Arnold Schwarzenegger. Il gigantesco guerriero Conan, cresciuto in schiavitù dopo l’assassinio dei genitori, riconquista la libertà. Il suo unico pensiero ora è pianificare la sua vendetta.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2002, di Kathryn Bigelow, K-19, con Harrison Ford. Anni 60. Il capitano sovietico Vostrikov deve sperimentare il lancio di una testata nucleare a bordo del sottomarino K-19. Ma qualcosa non funziona e c’è il rischio di provocare una catastrofe e una nuova guerra.

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 2008, di Baz Luhmann, Australia, con Hugh Jackman, Nicole Kidman. 1939. L’aristocratica inglese Sarah Ashley eredita un ranch in Australia. Per risollevare le sorti della proprietà, deve portare 1500 capi attraverso le zone più ostili del Paese.

Su 20 Mediaset, alle 21.20, il film d’azione del 2017, di D.J. Caruso, xXx – Il ritorno di Xander Cage. Xander Cage, creduto morto, ritorna dal suo esilio e viene reclutato dalla Cia per catturare Xiang e recuperare una potente arma. L’impresa non sarà per niente facile.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 1995, di Ron Howard, Apollo 13, con Tom Hanks. Prigionieri di una navicella spaziale in avaria, gli astronauti Jim, Fred e Jack cercano di sopravvivere. Nel frattempo, sulla Terra, un altro equipaggio lotta contro l tempo per riportarli a casa.

Su La 5, alle 21.35, il film drammatico del 2022, di Simon Curtis, Downton Abbey II – Una nuova era. A Downton fervono i preparativi per il matrimonio di Tom Branson e della signorina Lucy Smith. Intanto, Lady Violet eredita da un ex spasimante una villa in Costa Azzurra.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2020, di Alberto Ferrari, Un figlio di nome Erasmus, con Luca Bizzarri. Quattro amici vanno a Lisbona per il funerale di Amalia, la donna della quale s’invaghirono quando erano studenti. Lì scoprono che Amalia ha avuto un figlio da uno di loro. Ma da chi?

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2011, di Emanuele Crialese, Terraferma, con Filippo Pucillo. Filippo è combattuto tra fare il pescatore e lavorare con i turisti, come lo zio Nino. Un giorno, con il nonno Ernesto, salva dal mare una donna incinta e il suo bambino. Decide di portarli a casa dalla madre e…

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2023, di Gianluca Leuzzi, Me contro te – Il film: Missione giungla, con Sofia Scalia, Luigi Calagna. Tornati da poco dall’Antico Egitto, Luì e Sofi ripartono per avventurarsi nella giungla: devono trovare una fonte magica per salvare il mondo dalla minaccia di Viperiana.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film commedia del 2013, di David O’ Russell, American Hustle – L’apparenza inganna, con Bradley Cooper, Christian Bale. Irving e la sua amante Sydney, due abili truffatori, sono costretti a lavorare con l’agente dell’Fbi Richie DiMaso. Devono organizzare una truffa ai danni di politici e mafiosi.