Alexa Vita da detective episodi Un falso impero e Lo specchio: trama, cast e curiosità

Mercoledì 18 dicembre, su Giallo, sono in onda gli episodi Un falso impero e Lo specchio di Alexa Vita da detective. La serie tv, appartenente al genere poliziesco, è visibile in prima serata, dalle 21:10 circa.

Alexa Vita da detective Un falso impero, regista e dove è girata

La fiction è una produzione originale dell’Australia. Qui, la prima stagione, che nel nostro paese ha esordito due settimane fa, ha debuttato nel 2019 con il titolo originale My Life is Murder. Le società che hanno realizzato il titolo sono CJZ e Greenstone TV.

Coloro che hanno scritto la sceneggiatura di Alexa Vita da detective sono Matt Ford, Peter Gawler, Ainslie Clouston, Chris Hawkshaw, Claire Tonkin, Monica Zanetti e Tim Pye. La regia, invece, è di Leah Purcell, Mat King, Jovita O’Shaughnessy e Ben C. Lucas. Il primo capitolo della fiction è composto da dieci appuntamenti, dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. Quelli odierni sono il nono ed il decimo appuntamento.

Alexa Vita da detective Un falso impero, la trama

Nel corso di Un falso impero di Alexa Vita da detective, la protagonista lavora ad un caso che coinvolge una chiaroveggente. Quest’ultima, infatti, si reca dalla polizia per parlare con loro di un omicidio. Ciò che sorprende le forze dell’ordine, però, è che la pseudo veggente rivela dei dettagli che, fino a quel momento, non sono mai stati resi pubblici. Alexa, che non crede ai poteri sovrannaturali della donna, è determinata a dimostrare la poca affidabilità dei medium. Per tale motivo, estende le proprie indagini, concentrandosi proprio sulla veggente.

Lo specchio, la trama

In seguito, prende il via l’episodio Lo specchio della serie. In esso, il personaggio principale inizia a preparare la festa per il suo compleanno ma, intanto, indaga sulla morte di un chirurgo plastico. Il professionista, da sempre ossessionato nel dimostrare a tutti i costi l’efficacia dei suoi trattamenti di bellezza, ha perso la vita dopo essersi somministrato, da solo, un farmaco. Il personaggio principale, tuttavia, non crede a tale versione e si mette alla ricerca della verità.

Alexa Vita da detective Un falso impero, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Alexa Vita da detective, la cui prima stagione procede oggi, mercoledì 18 dicembre, su Giallo, rete visibile sul canale 38 del digitale terrestre, a partire dalle ore 21:10 circa.