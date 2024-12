Stasera in tv giovedì 19 dicembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 19 dicembre 2024. Su Rai3, il people show con Geppi Cucciari, Splendida cornice. Su Rete 4, l’attualità con Zona bianca, programma condotto da Giuseppe Brindisi.

Stasera in tv giovedì 19 dicembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la 10° ed ultima puntata della fiction Don Matteo 14, con Raoul Bova, Nino Frassica, Nathalie Guetta, Eugenio Mastrandrea, Federica Sabatini. E’ la Domenica delle Palme a Spoleto. Quest’anno anche i carcerati possono partecipare alle funzioni della Pasqua grazie a Don Massimo (Raoul Bova), che è riuscito ad ottenere un permesso speciale. Il maresciallo Cecchini (Nino Frassica) si ritrova a fare il regista di uno spettacolo teatrale sulla vita di Gesù.

Su Rai3, alle 21.20, il people show Splendida cornice. Geppi Cucciari si congeda dal pubblico di Rai3 (ma tornerà nel 2025) con un’ultima puntata ricca di sorprese. Nello studio con lei ritroviamo i “competenti”, tra cui l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, la pediatra Paola Di Turi e il semiologo Giovanni Manetti.

Su Rai5, alle 21.15, In scena. Nel centenario della nascita, viene proposto un documentario dedicato ad Alberto Lupo (1924-1984). Figura poliedrica di teatro, tv e cinema, raggiunse la popolarità con il teleromanzo “La cittadella” (1964) e il varietà “Teatro 10” (!971 e 1972).

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Al posto della prevista puntata di “Dritto e rovescio” (il programma di Paolo Del Debbio tornerà a gennaio) Rete 4 propone un nuovo appuntamento con il talk condotto da Giuseppe Brindisi, che anche stasera torna ad occuparsi di pazienti che vogliono essere risarciti dai chirurghi che li hanno operati.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Endless Love, con Burak Ozcivit. Kemal (Burak Ozcivit) si presenta a casa di Emir perché sa che Nihan è tenuta prigioniera. Emir lo minaccia con una pistola senza però avere il coraggio di sparargli. Arriva la polizia, chiamata da Kemal, ma Emir afferma che sua moglie non è in casa. E senza un mandato loro non possono entrare.

Su Italia 1, alle 20.45, Calcio Coppa Italia: Inter-Udinese. Allo Stadio San Siro di Milano i campioni d’Italia dell’Inter allenati da Simone Inzaghi affrontano l’Udinese di Kosta Runjaic per l’ultima giornata degli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra vincitrice accederà ai quarti di finale che sono per il momento in programma tra il 5 e il 26 febbraio 2025.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza Pulita – Amici miei. Quella di stasera è una puntata speciale del talk di Corrado Formigli. Si parlerà di cultura in un’inchiesta sulla gestione di questo mondo da parte del governo Meloni, dalle nomine alle polemiche sull’amministrazione dei fondi.

Su Nove, alle 21.30, il game show Crash or Trash – Xmas Edition. Questa sera c’è il primo dei due speciali dello show di Paolo Conticini. Tra i venditori vip, Mara Maionchi, grande fan della Corona britannica con alcuni pezzi della sua collezione, e Veronica Pivetti.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Resosi conto che l’aggravarsi della sua obesità lo rendeva sempre meno attivo, Wes ha deciso di seguire i consigli del dottor Now, perdendo parecchio peso. Per lui è ora importante affrontare i problemi che lo hanno spinto a rifugiarsi nel cibo.

I film di questa sera giovedì 19 dicembre 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2022, di Luis Prieto, Shattered – L’inganno, con Lilly Krug, Cameron Monaghan. Ricco e divorziato, Chris inizia una relazione con la misteriosa Sky, la quale però si rivela pericolosa: Chris e la sua famiglia si trovano intrappolati in una lotta per la sopravvivenza.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’azione de 2001, di Gérard Krawczyk, Wasabi, con Ryoko Hirouse, Jean Reno. Un rude poliziotto francese si reca in Giappone: una sua vecchia fiamma è morta lasciandogli in eredità una figlia adolescente e ribelle oltre ad un mistero da risolvere.

Su 20 Mediaset, alle 21.25, il film fantastico del 2018, di Travis Knight, Bumblebee, con Hailee Steinfeld. Nel 1987, il transformer Bumblebee, in fuga, trova rifugio in una discarica di una cittadina balneare della California. Quando la giovane Charlie lo riattiva, scopre presto che non si tratta di una normale Wolkswagen gialla.

Stasera in tv giovedì 19 dicembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di fantascienza del 2022, di Roland Emmerich, Moonfall, con Patrick Wilson. Una forza sconosciuta manda la Luna in rotta di collisione con la Terra. La ex astronauta Fowler tenta una disperata missione con l’ex collega Harper e il nerd Houseman.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Florian Zeller, The Son, con Hugh Jackman. Dopo il divorzio dei propri genitori, il giovane Nicholas non sopporta più la convivenza con la madre e decide di andare a vivere con il padre Peter. L’uomo farà di tutto per dimostrarsi un padre attento, ma…

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2017, di Jake Kasdan, Jumanji – Benvenuti nella giungla, con Dwayne Johnson. Giocando con una vecchia consolle, Spencer e i suoi amici si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla. Devono superare difficili ostacoli per riuscire a tornare a casa.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2003, di F. Gary Gray, Il risolutore – A Man Apart, con Vin Diesel. Dopo la brutale uccisione della moglie, Sean Vetter, un agente speciale della narcotici, inizia la sua guerra contro la malavita alla frenetica ricerca degli assassini.