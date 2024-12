Ballando con le stelle 2024, la finale: Alessandro-Aurora vincono Ballando con te

Sabato 21 dicembre, dalle 20:35 su Rai 1, è in onda la finale di Ballando con le stelle 2024. La trasmissione è condotta da Milly Carlucci e Paolo Belli. I due, durante l’appuntamento odierno, assegnano il trofeo alla coppia vincitrice. A decretare il nome del concorrente trionfatore c’è il pubblico a casa con il televoto e la giuria, composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

Attesi in studio, in qualità di ospiti, la cantante Fiorella Mannoia, i Negramaro e Gianluigi Buffon. Di seguito le coppie ancora in gara durante la finale di Ballando con le stelle 2024:

Federica Pellegrini con Pasquale La Rocca;

con Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli;

con Anna Lou Castoldi con Nikita Perotti;

con Bianca Guaccero con Giovanni Pernice;

con Federica Nargi con Luca Favilla;

con Tommaso Marini con Sophia Berto.

Ballando con le stelle 2024 finale, inizia la serata

Inizia la finale di Ballando con le stelle 2024. La conduttrice comunica che non sarà presente Guillermo Mariotto, che si è infortunato durante un viaggio di lavoro. Carlucci lo saluta: “Ti aspettiamo a braccia aperte, non c’è Ballando senza Mariotto“. Carlucci ricorda che Pernice e Guaccero partono da un +30 avendo vinto la semifinale. Al contrario, Barbareschi-Tripoli iniziano dal -20, in quanto ripescati.

La conduttrice ricorda che quella odierna è la 200esima puntata da quando lo show è iniziato. In seguito, si svolge la finale di Ballando con te. Alessandro-Aurora sfidano Ilinca. La vittoria va alla coppia: Alessandro Ronchetti ed Aurora Scarsi possono sollevare al cielo il trofeo. Si parte, ora, con la gara vera e propria. I primi a scendere in pista sono Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Propongono un tango bellissimo: sembrano due professionisti. Ottengono 40 punti, che diventano 70 con il bonus. La coppia è raggiunta da Nek, che annuncia che condurrà, con Guaccero, la nuova edizione di Dalla Strada al Palco, al via il 10 gennaio prossimo su Rai 1.

La finale di Ballando con le stelle 2024 procede con Luca Barbareschi-Alessandra Tripoli. Cercano un’inattesa vittoria con un paso. Ottiene 31 punti, che diventano 11 con la penalità. Si va avanti con il valzer di Anna Lou Castoldi-Nikita Perotti. Tanti complimenti anche per loro, soprattutto per il percorso fatto. Ricevono 36 punti.

I Negramaro

La finale di Ballando con le stelle 2024 va avanti con i primi ospiti. Si tratta dei Negramaro, che presentano il nuovo singolo Marziani. Inoltre, cantano Mentre tutto scorre e Nuvole e lenzuola. Il frontman Giuliano Sangiorgi improvvisa un lento con Milly Carlucci.

Si torna alla gara con Federica Nargi e Luca Favilla. Molto commossi per essere giunti alla fine dell’avventura, eseguono un paso. Tantissimi complimenti e 40 punti per loro. Carolyn Smith chiama in studio Tommaso Marini e Sophia Berto, che ballano un bel valzer premiato con 35 punti. La gara termina con l’ultima coppia della serata, composta da Federica Pellegrini-Pasquale La Rocca. Gran bel quick step, con la nuotatrice che, nella clip di presentazione, piange al pensiero che l’esperienza nel format si sta per concludere. 39 punti ai due.

Paolo Belli entra in studio per il primo bilancio: Guaccero-Pernice ricevono un bonus di dieci punti, in quanto i più votati dal pubblico a casa. In seguito, i punteggi della serata sono sommati a tutti quelli ottenuti durante l’edizione. La classifica è la seguente.

Guaccero-Pernice; Nargi-Favilla; Pellegrini-La Rocca; Barbareschi-Tripoli; Castoldi-Perotti; Marini-Berto.

Sulla base di tale posizionamento, le coppie si sfidano fra loro in due duelli singoli. In particolare, Guaccero sfida Marini, Nargi affronta Castoldi e Pellegrini spera di battere Barbareschi. In seguito, è tempo di premi: quello Aiello è assegnato a Sonia Bruganelli, in quanto ha affrontato il maggior numero di spareggi. Quello intitolato a Paolo Rossi per la performance più emozionante va, ad ex aequo, a Barbareschi e a Pellegrini. Infine, il riconoscimento per la miglior tecnica va a pari merito a Nargi e Guaccero.