Sport in tv domenica 22 dicembre, tutti gli appuntamenti in chiaro: lo sci e la pallavolo

Domenica 22 dicembre, la tv italiana propone, in chiaro, numerosi appuntamenti di sport. Grande protagonista, a tal proposito, è Rai 2.

Domenica 22 dicembre sport in tv, lo sci e il rugby su Rai 2

La giornata di domenica 22 dicembre, per lo sport in chiaro, inizia presto su Rai 2. A partire dalle ore 09:50, infatti, la seconda rete della TV di Stato trasmette, rigorosamente in diretta, la prima manche dello Slalom Gigante Maschile. Il collegamento dall’Alta Badia, dove si disputa il quarto gigante della stagione, dura circa 40 minuti, in quanto termina alle 10:30 circa. In seguito, alle 13:25, il mondo dello sci torna protagonista con il già citato Slalom Gigante Maschile, in quanto si svolge la seconda manche. Tali sessioni sono molto importanti per il proseguo della Coppa del Mondo.

Sempre Rai 2, domenica 22 dicembre, propone un focus sul mondo del rugby. Dalle 15:25, infatti, è in programma il fischio di inizio della partita fra il Rovigo e la Viadana. Una sfida, questa, che è inserita nel calendario dell’ottava giornata della regular season della Serie A Elite Maschile. Lo spazio che precede e segue il match è occupato da Rai Sport Live, condotto da Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini.

Su Rai Sport la pallavolo e il basket

Molto attiva, domenica 22 dicembre, anche Rai Sport, rete tematica della TV di Stato visibile sul canale 58 del digitale terrestre. Alle 15:30 è proposta la Serie A1 di Pallavolo femminile. In particolare, è possibile fruire dello scontro fra il Novara e il Chieri, valevole per la prima giornata di ritorno della regular season. Poche ore più tardi, alle 17:55, sono protagonisti il Civitanova e il Milano, ovvero due fra le compagini più attese della Superlega di Pallavolo maschile. Infine, sempre su Rai Sport ma alle 18:00, è possibile seguire l’avvincente faccia a faccia di Serie A2 di basket fra la Fortitudo Bologna e Brindisi.

Domenica 22 dicembre sport in tv, gli approfondimenti sulla Serie A

Infine, sia la Rai che Mediaset trasmettono, sulle proprie reti, dei format di approfondimento dedicati alla Serie A di calcio. In seconda serata su Rai 2, dalle 22:45, prende il via La Domenica Sportiva…Al 90°, storico titolo della TV di Stato condotto, quest’anno, da Simona Rolando ed Alberto Rimedio. Segue, dalle 00:30 alle 01:15 circa, il programma L’Altra DS, guidato da Fabrizio Tumbarelli.

Su Canale 5, invece, il compito di analizzare tutto ciò che è avvenuto nei campi di calcio del nostro paese è affidato a Pressing. Lo show, condotto da Monica Bertini e Massimo Callegari, inizia alle 23:50.