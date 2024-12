My Home My Destiny, le trame del 28 e 29 dicembre

Sabato 28 e domenica 29 dicembre, su Canale 5, sono in onda due nuove puntate di My Home My Destiny. La soap turca è visibile, tutti i due i giorni, dalle ore 14:25. Il sabato, infatti, la serie termina alle 16:30, mentre la domenica giunge al termine alle 16:00.

My Home My Destiny 28 29 dicembre, regista e dove è girata

My Home My Destiny, serie tv giunta alla seconda stagione, è una produzione originale di OGM Pictures. La serie è originaria della Turchia, dove è andata in onda fino al 2021 con il titolo Dogdugun Ev Kaderindir. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul. Il regista è Cagri Bayrak, mentre fra i tanti sceneggiatori spiccano Firuze Engin, Selcan Ozgur e Berrin Tekdemir.

My Home My Destiny 28 29 dicembre, la trama

Nel corso della puntata di My Home My Destiny di oggi, sabato 28 dicembre, Benal è disperata. La donna, infatti, sa che fino a quando la figlia rimarrà con lei rischierà di tornare all’interno di quel mondo pericoloso da cui lei l’ha allontanata fuggendo da Mehdi.

Consapevole che il padre non rinuncerà mai alla figlia, Benal inizia a pensare al fatto che, forse, l’unica soluzione è quella di sparire. Opta, dopo lunghe riflessioni, per la scelta di abbandonare la casa di Zeynep e di lasciarle in affidamento la figlia.

Nel frattempo, Nuh e Cemile continuano a discutere della loro situazione e non mancano le tensioni. Nuh, in particolare, non è contento che Cemile sia molto coinvolta dai problemi del fratello. L’uomo, in particolare, l’accusa di togliere del tempo alla vita coniugale.

La trama della domenica

Nella puntata di My Home My Destiny della domenica, Zeynep e Baris non accettano la decisione di Benal di sparire da casa. Per tale motivo, si recano a Duzce con l’obiettivo di rintracciarla e convincerla a tornare a Istanbul, per potersi poi riconciliare con la figlia. Benal, tuttavia, rifiuta di incontrare i due, mostrando grande determinazione nel non tornare in città.

My Home My Destiny 28 29 dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dei prossimi appuntamenti di My Home My Destiny, in onda sabato e domenica, nel pomeriggio di Canale 5 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.