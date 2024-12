Serie A 2024-2025, la 18esima giornata: Lazio-Atalanta e Juve-Fiorentina su Sky

Sabato 28 dicembre si svolge la 18esima giornata di Serie A 2024-2025. Il turno del massimo campionato di calcio è composto da dieci appuntamenti, tutti visibili in diretta ed in esclusiva su DAZN. Tre di questi sono fruibili anche sulla piattaforma satellitare Sky.

Serie A 2024-2025 18esima giornata, gli anticipi

I primi due anticipi della 18esima giornata di Serie A 2024-2025 si svolge alle 15:00 del 28 dicembre. In contemporanea, infatti, scendono in campo l’Empoli e il Parma, che accolgono nei propri impianti rispettivamente il Genoa e il Monza. Poche ore più tardi, dalle ore 18:00, è protagonista l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, in ottimo stato di forma, sono impegnati in trasferta contro il Cagliari di Davide Nicola, che nelle ultime settimane è sprofondato in fondo alla classifica.

Alle 20:45, sia DAZN che Sky mandano in onda il primo big match della giornata. La Lazio, quarta con 34 punti, accoglie allo Stadio Olimpico la capolista Atalanta. I nerazzurri, guidati da Gian Piero Gasperini, guidano la classifica con 40 punti.

Le partite della domenica

Domenica 29 dicembre, la 18esima giornata di Serie A parte alle 12:30. L’Udinese spera di replicare la vittoria della scorsa settimana contro il Torino, che ha raccolto un solo trionfo nelle ultime cinque uscite. Alle ore 15:00, il Napoli di Antonio Conte cerca i tre punti di fronte al proprio pubblico contro il Venezia di Eusebio Di Francesco.

Alle 18:00, DAZN e Sky propongono ai propri abbonati il big match fra la Juventus di Thiago Motta e la Fiorentina, che dopo numerosi successi consecutivi ha ottenuto, nelle ultime due uscite, altrettante sconfitte. Alle 20:45, infine, il Milan di Fonseca lanca la sfida alla Roma di Claudio Ranieri.

La 18esima giornata di Serie A giunge al termine lunedì 30 dicembre. Alle 18:30, il Como di Cesc Fabregas prova ad ottenere un trionfo ai danni del Lecce. Alle 20:45, il Bologna di Vincenzo Italiano, che ha ottenuto tre vittorie nelle ultime quattro partite, cerca i tre punti contro l’Hellas Verona. Il confronto è proposto, oltre che da DAZN, anche da Sky.

Serie A 2024-2025 18esima giornata, i telecronisti

Di seguito i telecronisti di Sky in occasione della 18esima giornata di Serie A.

Lazio-Atalanta: Gentile e Marchegiani;

Gentile e Marchegiani; Juventus-Fiorentina: Marinozzi e Dzemaili;

Marinozzi e Dzemaili; Bologna-Hellas Verona: non ancora comunicati.

Queste, invece, le voci selezionate da DAZN in vista della 18esima giornata di campionato.