Tempesta d’amore, le trame dal 30 dicembre al 3 gennaio: trame e cast

Da lunedì 30 dicembre a venerdì 3 gennaio, Rete 4 propone nuove puntate di Tempesta d’amore. La soap opera, in particolare, è in onda tutti i giorni dalle ore 10:40 circa.

Tempesta d’amore 30 dicembre 3 gennaio, regista e dove è girata

Produzione originale della Germania, dove è nota con il titolo Sturm der Liebe, la serie è realizzata dalla società Bavaria Fiction. Ideata da Bea Schmidt, la sceneggiatura della stagione attualmente in programmazione nel nostro paese è firmata da Claudia Kohler. Le puntate, che hanno una durata di un’ora circa, sono dirette da Steffen Nowak e da Udo Muller. Le riprese si sono svolte in Germania.

Durante Tempesta d’amore di lunedì 30 dicembre, Leander desidera aiutare Eleni nella ricerca dei fondi per l’opera di riqualificazione energetica del Furstenhof. L’uomo, allora, ha un’idea che piace molto a Werner e Robert.

Tempesta d’amore 30 dicembre 3 gennaio, le trame

Nel corso dell’appuntamento del martedì, Markus, in contemporanea, continua ad impegnarsi per aiutare Eleni. Il personaggio interpretato da Timo Ben Schofer è entusiasta nel momento in cui riesce ad ottenere dal Gruppo Schwarzbah il consenso al finanziamento per i lavori di riqualificazione. Con grande entusiasmo lo dice alla protagonista Eleni, che però non ha la reazione sperata. Lei, infatti, comunica di aver già trovato una soluzione.

Mercoledì 1° gennaio, nonostante le festività, Tempesta d’amore va in onda regolarmente con un episodio inedito. In esso, Noah festeggia la sua vittoria a un concorso insieme a Greta, ad Eleni e ad Alexandra. Non è presente Markus, che inizia a sentirsi escluso.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

Durante Tempesta d’amore di giovedì, Eleni parla con Julian ed ammette di aver sognato Leander. Poco dopo, la protagonista incontra effettivamente l’uomo, che a sua volta racconta di averla sognata. Erik, intanto, è esasperato dai comportamenti di Yvonne. Infine, il venerdì, Erik ed Yvonne hanno un duro confronto. Christoph, a sua volta, affronta Alexandra e le chiede se è stata lei a provocare il disguido del lavandino.

Tempesta d’amore 30 dicembre 3 gennaio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Tempesta d’amore, soap opera in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 10:40 su Rete 4 e visibile in diretta streaming ed on demand su Mediaset Infinity.